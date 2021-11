Paul Stanley revela que tuvo la participación más corta de ‘Aventurera’: “una función”

Paul Stanley revela que tuvo la participación más corta en ‘Aventurera’: “una función”. Al recordar el trabajo de Carmen Salinas, el conductor del programa Hoy confesó que no le fue bien en la obra de teatro.

A lo largo de los años Paul Stanley se ha convertido en uno de los conductores más populares de la televisión mexicana. Sin embargo también incursionó en el teatro.

Así lo recordó durante el programa Hoy, donde destacó que no pudo brillar en ‘Aventurera’ ya que solo estuvo presente en una función.

Carmen Salinas en Aventurera (Televisa)

¿Paul Stanley tuvo la participación más larga en ‘Aventurera? Solo duró una función

El programa Hoy fue dedicado a Carmen Salinas, durante el matutino se presentó varias notas sobre el estado de salud de la actriz.

En la sección de espectáculos, los conductores del programa Hoy recordaron el trabajo que realizó Carmen Salinas en la obra de teatro ‘Aventurera’.

Fue en ese momento que Paul Stanley reveló que el también tuvo la oportunidad de trabajar en esa obra de teatro. Sin embargo el conductor no pudo disfrutar tanto de esta experiencia.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Paul Stanley señaló que había tenido la participación más corta en la historia de la obra de teatro ‘Aventurera’.

Pues solo había estado presente en una función. Paul Stanley no reveló por qué ya no pudo estar más o si fue decisión de la producción de que ya no estuviera como parte del elenco.

“La más corta, una función” Paul Stanley

Andrea Legarreta de inmediato le cuestionó a Paul Stanley sobre el personaje al que interpretó en su participación de un día en ‘Aventurera’.

Fue en ese momento que Paul Stanley mostró que ya no se acordaba y solo destacó que fue “el hermano del galán”.

Ante su respuesta Andrea Legarreta destacó que ya no se acordaba porque solo había hecho una función.

Arath de la Torre se burló de Paul Stanley al señalar que él era la Aventurera, pero no duró porque no lo podían cargar.

Conductores de Hoy preocupados por la salud de Carmen Salinas

Durante el programa Hoy, los conductores se mostraron preocupados por el estado de salud de Carmen Salinas. En varios momentos los presentadores pidieron oraciones por la actriz.

Desde el pasado jueves 11 de noviembre, los conductores del programa Hoy se mostraron consternados por Carmen Salinas.

Incluso vivieron momentos encontrados ya que este viernes adelantaron el festejo por el cumpleaños de Raúl Araiza.