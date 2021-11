Paul Stanley señala que Mario Bezares quiere colgarse de la fama de Paco Stanley (VIDEO)

Recientemente se dio a conocer que Paul Stanley señaló que Mario Bezares quiere colgarse de la fama de su papá, Paco Stanley.

Como sabemos, Paul Stanley y Mario Bezares no mantienen una buena relación. Sin embargo, desde que este último anunció que realizaría una serie contando la vida de Paco Stanley, sus diferencias salieron a relucir aún más.

Hace algunos días Paul Stanley reveló que tras la muerte de su papá, Mario Bezares se habría acercado a él durante el funeral, ofreciéndole su apoyo para cualquier cosa que necesitara.

No obstante, el conductor del programa matutino, “Hoy”, señaló que el número telefónico que le habría proporcionado era falso, lo que le pareció realmente doloroso.

Incluso aseguró que desde entonces, se mantuvieron alejados.

Por su parte, Mario Bezares se encargó de desmentir estas declaraciones del hijo del humorista; además de señalar que “estaba tratando de colgarse de la fama de su papá”.

Como era de esperarse, Paul Stanley no se quedó ‘de brazos cruzados’, e indicó que quien quería colgarse de la fama de Paco Stanley era Mario Bezares, y prueba de ello es que es él quien quiere realizar su serie biográfica.

Fue durante un reciente encuentro con algunos medios de comunicación a las afueras de Televisa San Ángel, que el conductor mencionó tales afirmaciones.

Fue entonces que, notablemente irritado, Paul Stanley argumentó que él no quiere realizar una serie de su papá.

“Pero si yo no quiero hacer una serie, él la quiere hacer. Yo no me estoy colgando de la fama de mi jefe. Además, el que podría hablar o no de mi padre, pues somos sus hijos, ni siquiera él. El que podría contar la historia de mi padre seríamos su familia, ni siquiera él. El que se quiere colgar es otra persona, yo no quiero hacer una serie de mi jefe”

Paul Stanley