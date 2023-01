La serie de Paco Stanley ha generado gran polémica, pues su familia no está de acuerdo con el proyecto y recientemente Paul Stanley dio más detalles del caso ¿detendrá la serie? Esto dijo el conductor.

A inicios de 2023, Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez revelaron que sería parte de la serie de Paco Stanley, realizada por Amazon Prime Video.

La familia de Paco Stanley reveló que sí habían hablado con la productora que realizará esta serie, pero no estaban de acuerdo con la historia.

Paul Stanley mencionó que ya había hablado con su abogado para saber cómo proceder, pues Amazon iba a usar la imagen de su papá sin autorización ¿va detener la serie? Esto dijo.

Paco Stanley (Agencia México)

La familia de Paco Stanley no quiere que manchen la imagen del conductor

Luego de que se diera a conocer la realización de la serie sobre la muerte de Paco Stanley, Paul Stanley -de 37 años de edad- ha mencionado que no quiere que manchen la imagen de su padre.

En una reciente entrevista con Eden Dorantes, Paul Stanley mencionó que por el momento no pueden hacer nada para evitar que se realice la serie.

“La gente se aprovecha, es algo que por lo que entiendo no se puede detener, pero nosotros tenemos los derechos de mi papá y como siempre lo he dicho, la idea es que se haga algo digno de mi jefe, un homenaje chido” Paul Stanley

Paul Stanley reveló que dentro de una semana tendrá una cita con el abogado Guillermo Pous, para analizar el caso.

Sin embargo, por el momento no podrán hacer nada para evitar que Amazon Prime Video no grabe la serie sobre Paco Stanley.

¿Paul Stanley está enojado con Belinda y Diego Boneta?

Hasta el momento se sabe poco de la serie, pero se especula que Belinda le dará vida a Paola Durante y Diego Boneta a Jorge Gil, único sobreviviente del atentado.

Paul Stanley fue cuestionado si está enojado con Belinda y Diego Boneta, por participar en la serie no autorizada sobre Paco Stanley.

“Ellos como buenos compañeros actores no tienen nada que ver en esto, es su chamba y se les respeta” dijo Paul Stanley, quien cree que los actores no tienen nada que ver con la realización no autorizada.

Paul Stanley menciona que no ha tenido contacto con Belinda o Diego Boneta, pero entiende que su trabajo es actuar y no tienen nada que ver en otros aspectos legales sobre la serie de Paco Stanley.