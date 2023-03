Patricia Reyes Spíndola lleva 53 años de trayectoria y revela la dura realidad para las actrices en el mundo del espectáculo.

Una de las actrices más exitosas del medio es Patricia Reyes Spíndola, quien ha forjado una extensa carrera en cine, teatro y televisión.

Patricia Reyes Spíndola se encuentra promocionando la película ‘A quien cierra los ojos’, de la directora Ana Díez.

Fue ahí que tuvo un encuentro con el programa De Primera Mano y habló de cómo considera que ha sido su carrera a lo largo de su trayectoria artística.

“La carrera más maravillosa del mundo, me ha dado muchísimas satisfacciones, me ha dado muchos amigos; me ha dado muchas experiencias, muchos viajes así que no me queda otra que agradecer a esta carrera”

Patricia Reyes Spíndola