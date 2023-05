Pati Chapoy fue balconeada por Pepillo Origel en el canal de YouTube de Pinky Promise, pues detalló que se dejaron de hablar tras su integración a Televisa.

Pese a que Pepillo Origel -de 75 años de edad- señaló que ahora es muy amigo de Pati Chapoy y hasta se van a comer juntos, en el pasado lo dejó llorando.

Te compartimos cómo es que Pati Chapoy -de 73 años de edad-, dejó llorando a Pepillo Origel luego de que él decidiera irse a trabajar a Televisa.

Muy pocos recuerdan el paso de Pepillo Origel por Ventaneando y es que según las cuentas del conductor, solo estuvo un año en el programa de TV Azteca en sus inicios.

Sin embargo, un año bastó para que la mancuerna entre Pepillo Origel y Pati Chapoy se hiciera fuerte y ella sintiera traición cuando la dejó para irse a Televisa.

Durante la participación que el comunicador de espectáculos tuvo en Pinky Promise, reveló cómo es que era su relación con Pati Chapoy.

El conductor aseguró que ahora son grandes amigos, pero señaló que el momento de su pelea se suscitó cuando Pepillo Origel se fue a trabajar a Televisa.

Contó que dio la noticia a los de Ventaneando, pero fue Pati Chapoy la que lo tomó de peor manera, pues incluso lo corrió del foro.

Explicó que le habían hecho un llamado para despedirlo durante una transmisión de Ventaneando, pero cuando llegó Pati Chapoy lo echó.

“Carmen Armendariz, la productora del programa, me citó a un programa para despedirme (...) Pati no llegaba y cuando llegó me dijo -tú que estás haciendo aquí.

No sabes lo que era que te paran del lugar y te pidieran que te fueras”.

Pepillo Origel, conductor.