Pedro Sola revela que se casó y ni los de Ventaneando sabían porque no fueron requeridos para este día tan especial para el conductor.

En pleno programa de Ventaneando, Pedro Sola sorprendió al todos al revelar un aspecto importante sobre su vida privada que ni sus compañeros sabían.

Pedro Sola -de 76 años de edad- suele ventanear a sus compañeros del programa, sin embargo en esta ocasión confesó un pequeño detalle sobre su vida privada.

En la emisión de este martes 16 de mayo del programa Ventaneando, Pedro Sola confesó que se había casado.

Ante la sorpresa de sus compañeros, el conductor destacó que no van a encontrar nada porque no se casó en México, ¿en donde se habría casado Pedro Sola?

Pedro Sola (Instagram/@tiopedritosola)

¿Pedro Sola se casó? Esto dijo el conductor de Ventaneando

Pedro Sola es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, aunque suele ser muy reservado sobre su vida privada.

En diversas ocasiones ha señalado que desde hace varios años mantiene una relación con un hombre más joven con él, sin embargo Pedro Sola sorprendió al revelar que incluso ya se había casado.

Todo sucedió cuando Pedro Sola les cuestionó a sus compañeros sobre por qué siempre había problemas con las herencias de las personas, pese a que habían dejado su testamento.

En ese momento Daniel Bisogno le preguntó si lo había incluido a él y a Mónica Castañeda en su testamento.

Pero Pedro Sola le dijo que no ya que tenía muy pocos bienes que repartir como su colección de zapatos, ya que sus otras cosas ya las había entregado en vida.

Mónica Castañeda aprovechó ese momento para pedirle que a ella le dejará su anillo, por lo que Pedro Sola le preguntó que si quería el de bodas.

Sus compañeros le pidieron que se callara porque sus declaraciones iban a generar mucho revuelo.

¿Pedro Sola se casó en secreto en otro país?

Daniel Bisogno no dudo en preguntarle a Pedro Sola sobre cuándo se había casado ya que él no sabía sobre ese asunto.

Pedro Sola le respondió que era un secreto y confesó que se había casado solo una vez.

Daniel Bisogno le preguntó si la primera no contaba y el conductor destacó que no e incluso se burló al señalar que no se había consumado.

Tras las confesiones de Pedro Sola, Daniel Bisogno señaló que en ese momento ya se encontraban buscando su acta de matrimonio.

Pero Pedro Sola puntualizó que no la iban encontrar porque no se casó en México. Después destacó que deberían ir a la comunidad de Madrid.

Los conductores de Ventaneando de inmediato se pusieron a analizar el anillo de compromiso de Pedro Sola para poder descubrir más detalles sobre su casamiento.

Pero al final no pudieron descubrir nada y Mónica Castañeda señaló que ellos que le hacían caso a Pedro Sola.

Daniel Bisogno también quiso hacer una confesión sobre el anillo que tiene y puntualizó que era de compromiso, aunque después dijo que era mentira.