Pati Chapoy arremete contra Belinda, tras comunicado por ruptura con Christian Nodal

La conductora de televisión Pati Chapoy, arremetió en contra de Belinda, tras el comunicado que publicó por la ruptura con Christian Nodal.

Recordemos que este sábado, Christian Nodal confirmó el fin de su compromiso con Belinda, en medio de un sin fin de especulaciones al respecto.

Sin embargo, Belinda no se había pronunciado, hasta este martes cuando, a través de sus redes sociales, expresó su sentir.

En el texto, criticado por Pati Chapoy, Belinda comenzó agradeciendo el apoyo que sus “belifans” le han expresado durante los últimos días.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado”

Posteriormente, Belinda abrió su corazón y, aunque dijo preferir guardar sus sentimientos, en esta ocasión optó por desahogarse y confesó que lo ha pasado mal.

“Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho...”

Finalmente, habló del cierre de su ciclo con Christian Nodal y pidió respeto en torno a la situación.

“Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.’ - Simone de Beauvoir”

Belinda