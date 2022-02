Belinda citó a Simone de Beauvoir; estás son algunas de sus mejores frases que la cantante ha inmortalizado.

Sin duda Belinda está en el ojo del escándalo, luego de su rompimiento con el cantante Christian Nodal.

En donde todo mundo ha estado a la expectativas de lo que diga la cantante, y tras días de haber guardado silencio.

Al fin Belinda se pronunció tras su ruptura con Christian Nodal, en donde reconoció que le “ duele mucho” lo que ha vivido tras el fin de su relación.

Aunque eso no fue todo lo que dijo sobre estos “días difíciles” que ha vivido la cantante.

Asimismo Belinda citó una frase de la célebre escritora Simone de Beauvoir de su libro ‘El segundo sexo’.

“El día que una mujer pueda no amar desde su debilidad sino desde su fortaleza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal.”

Simone de Beauvoir