Yuridia asegura que Pati Chapoy es su fan, tras ataques de la conductora (VIDEO)

La cantante de pop Yuridia aseguró que Pati Chapoy es su fan, tras los ataques de la conductora.

Recordemos que Yuridia ha sido víctima de los ataques de Pati Chapoy en distintas ocasiones; una de ellas cuando la intérprete de ‘Ya te olvidé’ tuvo un ataque de ansiedad y fue criticada por la presentadora de televisión.

En 2014 Yuridia se vio obligada a cancelar una de sus presentaciones por incumplimiento de pago, por parte del empresario que la contrató para cantar, hecho también criticado por Pati Chapoy.

Yuridia explicó que no podía devolver el anticipo que le dio al empresario, por el acuerdo previo que tenían, sin embargo, la conductora de ‘Ventaneando’, expuso durante un enlace telefónico: “Yo creo que tu papá tiene que devolver ese dinero”, dijo Pati Chapoy.

“Si él ya se quedó con ese dinero, lo más seguro es que el empresario lo puede demandar” Pati Chapoy

La respuesta de Yuridia fue muy polémica; Pati Chapoy dijo que ella estaba “sentando un precedente” y sería difícil que otros empresarios creyeran en ella.

“No creo, hoy tuve muchas llamadas de empresarios para ofrecerme su ayuda, para ver qué había pasado, esto como te dije antes, sí pasa”, dijo Yuridia con tranquilidad.

Yuridia dice que Pati Chapoy es ‘YuriLover’

Yuridia fue cuestionada sobre los ataques que ha recibido por parte de Pati Chapoy.

“No, no me cae mal; a mí mis fans no me caen mal”, respondió Yuridia.

Yuridia (PelucheEn Elestuche / YouTube)

“Sí, es YuriFan, YuriLover”, declaró también la cantante de 35 años.

Yuridia compartió que cada uno de los conductores de espectáculos, se esconden detrás de un personaje.

“Ya sabes que todos tienen sus personajes en los programas de espectáculos; todos son el malo, la buena, la que mide, así; pero en la vida real son otra gente”, expuso.

“Por ejemplo, Daniel Bisogno lo conoces en la vida real y es súper tímido y amable, generoso y atento; todo mundo tiene sus personajes ahí, yo llegué tarde a lo de los personajes” Yuridia

Sin embargo, compartió que en un punto de su carrera, le causaba mucho conflicto el ataque de los medios de comunicación: “Me agarró un mal trip, andaba mal cuajada todo el tiempo, así de ‘ay, que oso’”.

“Porque tengo un hijo y me daba como paranoia de decir ‘ay, la maestra ya me vio en calzones’, wey, ‘ay no, la mamá de allá ya sabe que ando con fulanito y ni siquiera los conozco’, es una cosa bien bizarra”, agregó

“Saben todo, se meten hasta la pinche cocina, pero me las van a pagar”, bromeó Yuridia.

Pese a los malos tragos que le han hecho pasar los medios de comunicación, Yuridia no perdió la oportunidad de bromear al respecto: “Pues mira, en el multiverso Marvel, en la Yuridia mala, yo soy dueña de todos y todos me la pelan”, añadió para concluir.