Evelyn de ‘Las perdidas’ arremete contra Pati Chapoy: “Por eso Maxine Woodside es mejor” (VIDEO)

Evelyn de ‘Las perdidas’ arremetió en contra de la conductora de TV Azteca Pati Chapoy: “Por eso Maxine Woodside es mejor que tú”, le gritó la influencer.

Evelyn Hernández no apareció en el video original de ‘Las perdidas’, sin embargo, comenzó un nuevo proyecto en YouTube junto a Wendy Guevara, integrante original, por lo que fue considerada como parte de el popular grupo de chicas trans, también conformado por Kimberly ‘La más preciosa’ y Paola Suárez.

Durante uno de sus videos, Evelyn de ‘Las perdidas’ relató el desplante que Pati Chapoy tuvo con ella, razón por la que despotricó en su contra.

‘Las perdidas’ asistieron a TV Azteca; fue en su visita cuando Evelyn tuvo un incómodo encuentro con Pati Chapoy.

“La señora Chapoy fue muy grosera cuando yo me presenté en TV Azteca. Me cerró las puertas en la cara… sí, y no me dejó que me le acercara. Ustedes (Las perdidas) se estaban peinando y estaban grabando, y me salí del foro, y entre al foro de ‘Venga la Alegría’”, contó.

“Y luego nos metimos al de ‘Enamorándonos’, y vi el foro más grande, y miré que era el de Pati Chapoy, que estaba sentada con unas muchachas que la estaban arreglando y en cuanto ve que yo volteo y que me lanzo, nomás le hizo así (truena los dedos) al guardia y que me cierran las puertas”, agregó Evelyn.

La respuesta de Evelyn de ‘Las perdidas’ a Pati Chapoy

Luego de que Evelyn de ‘Las perdidas’ hablara sobre el desplante que tuvo con ella Pati Chapoy, la influencer confesó que no se quedó callada.

“Le dije ‘por eso Maxine Woodside es mejor que tú’”, relató entre carcajadas.

Por su parte, Wendy compartió que la grosería de Pati Chapoy pudo deberse a un comentario de Kimberly ‘La más preciosa’.

“Nos sentamos en el sillon de Pati Chapoy y le preguntaron a ella ‘¿Qué sientes de estar aquí en este foro’ y la Kimberly dijo ‘Muy mala vibra’, es una culera”, contó Wendy de ‘Las perdidas’.

Por su parte, Evelyn confesó que la reacción de Pati Chapoy también pudo ser a causa de un comentario que hizo Wendy: “Tú también dijiste ‘Muy perra Pati Chapoy pero en mi casa mando yo’”, sugirió.

“Ah, claro; a mí no me gusta andarle chupando los huevos a nadie”, respondió Wendy de ‘Las perdidas’ para concluir.