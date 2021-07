Manuel José responde a las agresiones de José Joel

Recientemente, el cantante José Joel expresó que “la caca se va juntando” cuando Manuel José mostró su apoyo a Sara Sosa.

Ante estas declaraciones, Manuel José respondió a José Joel durante su encuentro con la prensa en la primera comunión de la hija de Itatí Cantoral.

“Imagínate que lenguaje tan procaz, tan soez de una persona que se dice figura pública, de una persona que ostenta de llevar un legado de un señor tan grande y tan honorable como lo fue José José” Manuel José

Manuel José también comentó no estar preocupado por las acciones legales de José Joel

Durante la entrevista, Manuel José aseguró que no le interesa lo que José Joel opine de él y solo toma en cuenta los comentarios de sus fans y su público.

“Uno toma las palabras depende de quien vengan, y yo me quedo con todo lo bonito que dice mi público, que realmente vale muchísimo más que todas esas tonterías que expresan, simplemente por llamar la atención” Manuel José

Respecto a las acciones legales que podría tomar José Joel en contra de Manuel José, el intérprete colombiano aseguró no estar preocupado ya que él utiliza su marca.

“Yo utilizo mi marca, que es Manuel José, que la pueden ir a verificar aquí en los derechos de autor. En cualquier momento si siguen insistiendo con alguna cuestión pues se responde, pero ahorita yo no veo que se tipifique nada, no hay de qué preocuparse” Manuel José

En 2011, Manuel José se sometió a una prueba de ADN para corroborar si es hijo de José José

Finalmente, Manuel José dijo sentirse tranquilo en cuanto al tema legal por presuntamente anunciarse como el hijo de José José al ofrecer sus espectáculos.

“Nunca lo he hecho, esa no es preocupación, así que ese no es el tema a tratar, esa no es la profundidad del asunto”, concluyó Manuel José.

Cabe mencionar que en 2011, Manuel José se sometió a una prueba de ADN en donde se descartó que fuera hijo de José José, mejor conocido como ‘El príncipe de la canción’.

Debido a esto, Manuel José fue tachado de oportunista.