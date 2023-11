¿Paola Rojas podría regresar con Zague? Desde Netas Divinas le manda contundente mensaje a 5 años de su divorcio.

Uno de los más polémicos divorcios en el medio del espectáculo en México, fue el de Paola Rojas y Luis Roberto Alves Zague.

La pareja finalizó su matrimonio en 2018, luego de que se difundió un video íntimo de Luis Roberto Alves Zague -de 56 años de edad- que mostró una infidelidad.

En medio de la polémica, Paola Rojas -de 47 años de edad- prefirió guardar silencio y no hablar sobre Luis Roberto Alves Zague por el bienestar de sus hijos.

A cinco años de la polémica, Paola Rojas se ha mostrado más abierta a hablar sobre su matrimonio con Luis Roberto Alves Zague y cómo ha sido su relación después de la controversia.

Sin embargo, Paola Rojas sorprendió a sus seguidores al mandarle un claro mensaje a Luis Roberto Alves Zague y admitió que le tiene un gran cariño al exfutbolista.

Con motivo del Día de Acción de Gracias 2023, el programa Netas Divinas realizó una emisión especial en donde las conductoras revelaron qué agradecían de la vida.

En la dinámica de las preguntas de Ángela, voz del programa, las conductoras de Netas Divinas tuvieron que contestar qué les agradecen a sus ex parejas.

Ante la sorpresa de las conductoras, fue Galilea Montijo -de 50 años de edad- la primera en hablar y se refirió a Fernando Reina Iglesias.

De manera contundente, Galilea Montijo señaló que le agradecía a Fernando Reina Iglesias por su hijo y por haberla dejado conocer a sus otros dos hijos, a los que ve como suyos.

“A mi ex marido eternamente le voy a agradecer a Mateo y que me regaló a sus otros dos hijos, porque así los voy a considerar siempre para toda la vida, mis hijos”

Paola Rojas no solo le agradeció a Zague por sus dos hijos, sino que quiso ir más allá y reveló que pese a todo lo que vivieron, es un gran papá.

“A mí exmarido, por supuesto le agradezco a mis dos hijos (Leonardo y Paulo), pero no solamente eso. Le agradezco que sea tan buen papá, tan presente, tan amoroso, la verdad es que es un tipazo y yo eso se lo agradezco”

En su intervención, Paola Rojas reveló que después de todo lo que pasaron, ahora tienen una gran relación y no solo por el respeto que se tienen.

Sino que reveló que hay un cariño genuino entre ellos.

“Que podamos tener buena relación hoy, no solamente desde el respeto, sino desde el cariño genuino, también es algo que agradezco”

No es la primera vez que Paola Rojas habla sobre Zague en Netas Divinas.

Y es que fue en abril de este año, que Paola Rojas sorprendió al revelar que ya había perdonado a Zague.

Paola Rojas confesó que para ella lo más complicado fue toda la polémica que se generó mediáticamente.

“Yo le tengo mucho cariño, vivimos obviamente un proceso complicado, no fue fácil, en realidad, lo más difícil para mí fue el tema público, por todo lo que representó, pero él y yo vivimos años muy hermosos”

En su intervención Paola Rojas destacó que no recuerda su matrimonio con Zague como un fracaso , pues vivieron momentos muy bonitos.

“Yo me casé muy enamorada, yo disfruté mucho ese matrimonio, esos dos hijos, que son una maravilla. Además, es un papá cercano, atento, responsable. Ya sané, ya lo perdoné, me perdoné, estamos en otro momento y le tengo cariño, agradecimiento y admiración y no recuerdo esos años como un fracaso”

Paola Rojas