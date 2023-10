Durante el programa ‘Netas Divinas’, de estar soltera, Paola Rojas admitió que ella no le huiría al colágeno.

Y es que Paola Rojas -de 46 años de edad-, hasta se imaginó cómo sería andar con un hombre menor que ella.

El mayor problema en esta clase de relaciones, aseguró Paola Rojas, es el prejuicio que existe hacia las mujeres.

En el programa de ‘Netas Divinas’ con Juanpa Zurita -de 27 años de edad-, se dio a conocer que Paola Rojas no le huye al colágeno.

Y es que Paola Rojas aseguró que de estar soltera, si llegaba a encontrar a alguien como los amigos del influencer, ella no dudaría en salir con ellos.

Pues de acuerdo con la conductora, lejos de tomar en cuenta la edad, señaló que lo importante sería como te sientes con esa persona.

“Si fuera soltera y de pronto me topo con un Diego o un Benjamín que resulta que me encanta, me emociona, me motiva y elegimos salir, yo en serio no tendría el prejuicio a salir con alguien más joven que yo.”

Paola Rojas