Paola Rojas habla de la supuesta hija no reconocida de Zague

Paola Rojas se ha convertido en una de las periodistas más queridas de la televisión mexicana. Sin embargo ha pasado duras pruebas en su vida, como cuando se contagió de Covid-19.

Aunque señaló que su vida nunca estuvo en peligro, reveló que presentó síntomas fuertes de la enfermedad. Pese a que ya se divorció de Zague, Paola Rojas fue cuestionada sobre la supuesta hija no reconocida del futbolista.

En conversación con varios medios, Paola Rojas rompió el silencio sobre la supuesta hija que procreó Luis Roberto Alves , mejor conocido como Zague, cuando seguía casado con ella.

A mediados de junio Zague volvió a la polémica luego de que reapareció una mujer colombiana que lo demandó en 2019 para que reconociera a su supuesta hija y pagará una pensión.

La modelo Luz Piedad Robi Martínez confesó a ‘Suelta la Sopa’ que padece cáncer de mama. La mujer y Zague habrían tenido una relación cuando el futbolista estaba casado con Paola Rojas.

Desde que salió la noticia, Zague se ha negado ha realizar una prueba de ADN e incluso acusó a la modelo de extorsión.

En entrevista compartida por el programa ‘De Primera Mano’, Paola Rojas fue cuestionada sobre esta supuesta hija de Zague.

En el video Paola Rojas señaló que desconoce los detalles sobre la supuesta hija de Zague y aseguró que ella no tiene más información de la que ya se ha difundido en los medios de comunicación.

“Yo no tengo ninguna información distinta al respecto ni nada que decir tampoco, la verdad es que no sé nada diferente a lo que ya se había difundido antes, así que para mí las cosas siguen estando igual”

De manera contundente Paola Rojas destacó que no va a opinar sobre un tema que desconoce.

“Te soy honesta, no estaba al tanto y no conozco los pormenores de ese caso y bueno... no voy a opinar de algo que no conozco”

Paola Rojas