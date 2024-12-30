Paola Rojas y Emmanuel Palomares proyectan gran química en la pantalla chica, pero ¿hay “algo” entre la periodista y el actor?

No. Paola Rojas y Emmanuel Palomares son amigos; sin embargo, la periodista admite sentir atracción por el actor venezolano de 34 años de edad.

Sin embargo, consciente de la diferencia de edad entre ambos, reconoce que tendría muy buena suerte si los rumores de un matrimonio entre ambos fueran ciertos.

Paola Rojas admite sentir atracción por Emmanuel Palomares (Érika González / YouTube)

¿Golpe de suerte? Paola Rojas lo cree de haberse casado con Emmanuel Palomares

En una sincera plática con Érika González -de edad desconocida-, Paola Rojas se río de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Emmanuel Palomares.

Y es que cada vez que Emmanuel Palomares acudía al talk show Netas Divinas, se levantaba a bailar con Paola Rojas -de 48 años de edad-.

Esto evidenció que el actor y la periodista, además de tener muy buena química en pantalla chica, tienen química en el baile.

Por lo que gente se atrevió a asegurar que entre ambos “había algo más” algo que descarta Paola Rojas, quien asegura solo son amigos y muy buenos compañeros.

No obstante, la también conductora de televisión admite sentir atracción por el actor venezolano, con quien ya la estaban casando, algo que no le desagradaría pues sería muy afortunada.

“Ya me estaban casando. Ay imagínate, no pues hubiera sido muy buena suerte la mía, pero tengo la impresión que ambos tenemos caminos distintos. Nos caemos bien, nos queremos bien y nos fascina bailar, pero en serio no ha habida nada más que eso. Hay quien ya se contó cuentos, historias, yo entre ellos, cuando sueño despierta no es cierto, es broma… El niño risueño y le hago cosquillas” Paola Rojas

¿Quién es el novio de Paola Rojas? No es el venezolano Emmanuel Palomares, sino un argentino

Paola Rojas no miente, entre ella y Emmanuel Palomares no hay nada más que una amistad.

Actualmente, Paola Rojas es novia del arquitecto argentino Marcelo Imposti -de 58 años de edad-. Aunque la relación va muy en serio, hasta el momento, ninguno ha pensado en el matrimonio.

Marcelo Imposti y Paola Rojas (@paolarojas)

¿Quién es la novia de Emmanuel Palomares?

Por su parte, Emmanuel Palomares ha sido vinculado con su exnovia Irina Baeva -de 32 años de edad- y con la actriz Erika Buenfil -de 61 años de edad-; no obstante, con ninguna tiene un romance.

El actor prefiere mantener su vida amorosa lejos de pantallas para evitar habladurías y opiniones de terceros por lo que se desconoce si hoy en día tiene pareja.