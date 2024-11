Paola Rojas -de 48 años de edad- está viviendo una nueva etapa en su carrera y aprovechó para aventar pedrada a la televisora que la despidió.

En octubre, Paola Rojas llegó a Imagen Televisión para ser la conductora del programa De pisa y corre.

Antes, la periodista reveló el 19 de septiembre en sus redes sociales que dejaría de trabajar en la empresa que había sido su ‘segunda casa’ por varios años.

Paola Rojas (@paolarojas / Instagram )

Paola Rojas revela lo duro que fue dejar su noticiero en su anterior empresa

Imagen Televisión celebró por lo alto la llegada de Paola Rojas; durante una entrevista con De Primera Mano, la periodista habló de los desafíos en su nueva faceta.

Paola Rojas mencionó que su nuevo empleo fue como un renacimiento, pues volvió a hacer lo que más le gustaba y con un nuevo panorama sobre la vida.

“Después de hacer muchísimos años noticieros en vivo, en radio y en televisión, esa pausa tan abrupta que fue tremenda, me obligó porque estaba muy triste a trabajar en mí, hice terapia, hice un montón de cosas” Paola Rojas

La periodista narra que tras dejar abruptamente su noticiero matutino en Televisa, se sintió muy mal y tuvo que buscar alternativas que la ayudaran a superar este trago amargo.

Con esta declaración, Paola Rojas confirma que salir del aire en Televisa no fue su decisión y se vio muy afectada.

“Estaba desolada, pero eso me obligó a curarme de esto y de todo. De una vez le entré a mis heridas de infancia, a un montó de cosas y creo que esta nueva Paola, es una Paola mucho más trabajada” Paola Rojas

Paola Rojas (Instagram/@paolar)

¿Paola Rojas no estaba lista para abandonar su anterior trabajo? Esto contó

Además de formar parte de N+, Paola Rojas estaba dentro de Netas Divinas y reveló que no estaba preparada para alejarse de su preciado programa.

“Yo la verdad que asumía que tenía buenos resultados y supongo que me confié y por eso me resultó tan sorpresivo”, contó.

Paola Rojas expresó que después de varios meses entendió que un cambio era necesario y ahora lo agradece: “Todas las cosas malas que me han ocurrido, me doy cuenta que no eran malas”.

La conductora se siente acogida por sus compañeros de Imagen Televisión y su experiencia en su nuevo empleo ha sido grata.

“Se puede hacer periodismo libre, es un gran lugar para hacer lo que a mí me gusta. Es un mejor lugar para hacer lo que me gusta” Paola Rojas