Pablo Montero responde a desprecio de Doña Cuquita por interpretar a Vicente Fernández en ‘El último rey’

El cantante mexicano Pablo Montero respondió al desprecio de Doña Cuquita por interpretar a Vicente Fernández en la serie ‘El último rey’ de Televisa.

Fue este lunes 14 de marzo, cuando se estrenó el primer capítulo de la bio serie de Vicente Fernádez, envuelta en una polémica, pues buscaban censurarla sin antes haberse estrenado.

Por otro lado, recordemos que Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, expresó molestia al saber que sería Pablo Montero quien daría vida al ‘Charro de Huentitán’.

“Su imagen no es la que Vicente Fernández hubiera aprobado y sabe que en noviembre estaba él participando en lo oscurito en la ilegal serie de Televisa”, expuso Doña Cuquita, a través de un comunicado.

Pablo Montero como Vicente Fernández en 'El último rey' (@elultimoreymx/Instagram)

Por su parte, Pablo Montero señaló que él aprecia mucho a la familia Fernández y, pese al pensamiento de la viuda de Vicente Fernández, cuidará la imagen del intérprete en la serie.

“Yo les tengo un cariño muy grande, en especial obviamente a Vicente, a Cuquita. Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con uñas y dientes”, comentó en un encuentro con la prensa.

Pablo Montero explicó que, al contrario de lo que piensa Doña Cuquita, ha estado interpretando a Vicente Fernández con respeto.

“Estoy cuidando cada escena para enaltecer cada escena con la supervisión de Juan Osorio para dejarlo como lo que fue, como un rey”, expuso.

Por otro lado, confesó que ha tenido comunicación con Vicente Fernández Jr, quien, supuestamente le ha dado el visto bueno, en torno a ‘El último rey’.

Bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey (@elultimoreymx/Instagram)

“Estoy hablando con Vis, le mando las escenas y me dice ‘se me enchina la piel’ y me dice cosas muy bonitas”, declaró Pablo Montero.

Juan Osorio dice a Doña Cuquita, que ‘El último rey’, estelarizada por Pablo Montero, cuida imagen de Vicente Fernández

El productor mexicano Juan Osorio, aseguró que le gustaría hablar con Doña Cuquita sobre la bioserie de Vicente Fernández ‘El último rey’, protagonizada por Pablo Montero.

“Con mucho gusto yo les explicaría el porqué de una serie como esta del ídolo de México y aspiracional para mucha gente”, señaló.

Juan Osorio, productor. (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Asimismo, afirmó que “hay cosas que no se deben de tocar por el respeto a la familia, pero hay otras como el secuestro que sí”.