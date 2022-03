El actor y cantante Pablo Montero asegura que “El último rey” no afectará su relación con la Familia Fernández, sobre todo porque la bioserie de Juan Osorio es de una gran calidad.

Tras el estreno de la muy comentada bioserie de Televisa, Pablo Montero se dijo muy contento e ilusionado por presentar este proyecto al público que es el resultado de muchas horas de trabajo y sacrificio.

Emocionado por tener la oportunidad de imprimir su voz en cada episodio donde los directores de escena y fotografía así como Juan Osorio están dando lo mejor de sí.

“Juan (Osorio) es el roble de este proyecto, tiene las riendas de este gran proyecto. Ha hecho un gran trabajo, de un gran calidad”, subrayó y agradeció a Dios por poder interpretar a su ídolo y a quien fue su amigo.

Pablo Montero como Vicente Fernández (@pablomoficial / Instagram)

Pablo Montero externa su cariño hacia Vicente Fernández y doña Cuquita

Pese a que doña Cuquita, intentó evitar el estreno de “El último rey: El hijo del pueblo”, Pablo Montero no se lo toma personal, todo lo contrario, le externa su cariño a la Familia Fernández y explica de qué trata la bioserie.

“Cada diálogo se cuidad lo más mínimo, cada detalle en lo que mi concierne. Hay capítulos de cosas muy emocionantes, muy lindas, capítulos de mucho sentimientos y alegría, de música, de cosas que vivió don Vicente. Les tengo un cariño y amor especial”, agregó el cantante de 47 años de edad.

Pablo Montero protagonizará bioserie de Vicente Fernández producida por Juan Osorio (Captura de video / Programa Hoy)

Pablo Montero asegura que “El último rey” no afectará su relación con Los Fernández.

Consciente de que algunos miembros de la Familia Fernández no ven con buenos ojos el proyecto, Pablo Montero deja claro que defenderá con unas y dientes su trabajo con el que busca enaltecer al Charro de Huentitán.

“Siempre lo vamos a dejar en alto. Estamos supervisando todo. Van a ver un trabajo con mucha calidad, muy grande en todos los aspectos, en fotografía, dirección de escena, actuación, vestimenta, selección de canciones, interpretaciones de la música”, señaló.

Y sin más aseguró que no marca un ruptura con la familia ya que su trabajo lo está realizando con cariño y respeto, lo que podrán ver capítulo a capítulo en el que cuida cada detalle.

Incluso, revela que ha estado platicando con Vicente Fernández Jr. “Con Viz siempre estoy hablando. Le he mandado escenas, canciones y él me dice: ‘se me enchina la piel, siento un nuevo en la garganta’. Me ha dicho cosas muy bonitas”.