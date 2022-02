VIDEO: Doña Cuquita dice que Vicente Fernández se manifiesta en su cama

Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández, habló sobre la forma en que el cantante se ha llegado a manifestar en su casa.

Después de la misa de Vicente Fernández en el rancho ‘Los Tres Potrillos’, doña Cuquita dijo que su esposo en todo momento está con ella pues encontró una forma de manifestarse.

Asimismo, doña Cuquita habló del emotivo momento junto a Alejandro Fernández, cuando lo acompañó a un concierto reciente.

En imágenes mostradas en ‘Sale el Sol’, doña Cuquita contó cómo ha pasado sus días a casi dos meses de la ausencia de Vicente Fernández.

Expresó que la idea de quedarse a vivir sola en el rancho ‘Los Tres Potrillos’, partió de ella y de no ser “una mamá aprensiva o chantajista con sus hijos”.

Doña Cuquita se mostró consciente de que sus tres hijos y su hija adoptiva, tienen cada uno su vida, por lo que ella prefirió quedarse en su casa.

Sumado a ello, dijo que además, Vicente Fernández se le ha manifestado en su casa, específicamente “en la cama con una forma de cruz”.

Aseguró que sin importar si es en las sábanas, colcha o como sea, “siempre hay una cruz en mi cama, diario, diario”.

En forma de broma y por como era Vicente Fernández, doña Cuquita dice que al ver la cruz siempre dice “nadie va a ocupar tu lugar”.

Doña Cuquita mandó unas palabras con motivo del que fuese el cumpleaños 82 de Vicente Fernández, diciendo.

Doña Cuquita aseguró que pese a que ella creyó “estar preparada” como en el quedarse sola en su casa, no sucedió lo mismo en el concierto de Alejandro Fernández.

Aunque el ‘Potrillo’ compartió el momento que vivió a lado de la señora Refugio, ella aseguró que no pudo salir a disfrutar del concierto de su hijo.

“No aguanté, yo digo que sí estaba lista pero no, quise ver el show pero le dije sabes que no, nomás con verlo a él ensayar y el mariachi, no pude”.

Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández.