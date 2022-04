Omar Chaparro se burla de Alfredo Adame e imita sus ‘patadas de bicicleta’ (VIDEO)

La reciente pelea entre Alfredo Adame y el abogado de Carlos Trejo ha traído varias burlas y memes, por lo que Omar Chaparro no podía perder la oportunidad para burlarse del actor e imitar sus ‘patadas de bicicleta.

No es la primera vez que Omar Chaparro se burla de Alfredo Adame, pues ha compartido memes en su Instagram sobre los pleitos que ha tenido el también conductor.

Incluso, Omar Chaparro afirma que Adame no sabe karate y asegura que no puede ser cinta negra.

Omar Chaparro, quien fue campeón nacional de karate, dice que Alfredo Adame no es cinta negra

El actor de ‘No manches Frida’ fue campeón nacional en artes marciales, por lo que conoce los movimientos y se burla de Alfredo Adame a quien tacha de no saber nada sobre la materia.

El actor y comediante acudió al programa ‘Al Aire’ de Paola Rojas para hablar de su nueva película ¿Y cómo es él?

Omar Chaparro estuvo junto a la conductora bromeando y de un momento a otro comenzó a manotear con Carlos Hurtado, colaborador del noticiero.

Siguió jugando y le dijo al conductor: “Péguele, péguele, yo sé karate mire” y se tiró al piso hacer un movimiento con las piernas.

Esta acción hizo referencia al movimiento con el que supuestamente se defendió Alfredo Adame y al que llamó ‘patadas de bicicleta.

Jada Pinkett dice que Will Smith exageró: “Nunca pedí su protección”

Los asistentes se comenzaron a reír y el video fue compartido más tarde por Carlos Hurtado.

View this post on Instagram

Durante una entrevista, Omar Chaparro dijo que Alfredo adame no era cinta negra y posteriormente hizo una broma.

Contó que se había fracturado la nariz y se la tuvo que operar porque entrenaba artes marciales en la escuela e hizo la broma diciendo que esta era de Alfredo Adame.

Las palabras del conductor llegaron a Alfredo Adame y lo llamó mequetrefe y ‘enanete’, además de jurar que le tenía envidia.

“Muchos son como el entrenadorcillo de las estrellas que dijo que no existían, refiriéndose a las patadas de bicicleta. Que yo no era cinta negra, igual que el mequetrefe este de Omar Chaparro que dijo que yo no era cinta negra y todo ese rollo”.

Alfredo Adame