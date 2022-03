Alfredo Adame arremete contra Omar chaparro por burlarse de su ‘cinta negra’ (VIDEO)

Hace un mes Alfredo Adame protagonizó una pelea con una pareja durante un percance vial. Esto generó una serie de burlas y Omar Chaparro participó en las bromas. Ahora el actor arremetió contra Chaparro por burlarse de su cinta negra.

En enero de este año comenzó a circular un video en redes sociales, donde se observaba a Alfredo Adame peleando con un hombre y una mujer.

Alfredo Adame dijo durante una entrevista que era cinta negra en Taekwondo y había utilizado patadas de “bicicleta” para defenderse durante la pelea, pero esto generó burlas.

Un mes después, Omar Chaparro subió en un Instagram un meme donde se burlaba de Alfredo Adame . En esta imagen estaba el actor junto a Bruce Lee y Chuck Norris, la descripción decía “Ahora lo entiendo todo”.

Omar Chaparro se burla de Alfredo Adame (Instagram/@omarchaparro)

Posteriormente hizo comentarios donde se siguió burlando de Alfredo Adame, diciendo que no era cinta negra. Al parecer esto llegó a oídos de Alfredo Adame y arremetió contra Omar Chaparro durante una entrevista y lo llamó “mequetrefe”.

“Muchos son como el entrenadorcillo de las estrellas que dijo que no existían, refiriéndose a las patadas de bicicleta. Que yo no era cinta negra, igual que el mequetrefe este de Omar Chaparro que dijo que yo no era cinta negra y todo ese rollo”. Alfredo Adame

Lo llamó envidioso y dice que su éxito lo envenena. Cuenta que él no tenía problemas con Omar Chaparro, incluso se saludaban, pero Alfredo Adame se molestó por las declaraciones que hizo.

“Es que este “enanete”, igual que Chumel Torres, igual que infante, todos estos enanentes son acomplejados” Alfredo Adame

¿Qué dijo Omar Chaparro?

Omar Chaparro afirmó en un video que Alfredo Adame no era cinta negra , incluso dijo que podía desenmascarar al conductor, pues aseguraba que si el conductor da un gancho y no se escucha, es porque no tiene técnica.

Comenzó hablando de que tenía una cirugía en la nariz porque tenía cinco fracturas de cuando entrenaba artes marciales en la escuela y remató diciendo que esta era de Alfredo Adame.

“Lo único que te puedo decir, es que es un genio de cómo maneja a los medios, ahora sí, cualquier persona que sabe artes marciales, ve a alguien, tiene un conocimiento y se da cuenta realmente si sabe o no. Yo te puedo asegurar que no es cinta negra” Omar Chaparro

Omar Chaparro ya se había burlado de las técnicas de artes marciales de Alfredo Adame, pues publicó un meme en Instagram donde aparecía Adame junto a Bruce Lee y Chuck Norris junto a la descripción “Ahora lo entiendo todo”.

Alfredo Adame está muy enamorado de Magaly Chávez

Durante un encuentro con medios, Alfredo Adame fue cuestionado sobre si ya le había pagado a su exesposa Diana Golden, quien le embargo una cuenta, pero aún le debe dinero.

Contestó que no podía pagarle ya que estaba en “quiebra” y no tenía trabajo, por lo que sus abogados ya avisaron su situación financiera. Pidió que no le preguntaran sobre eso y mejor lo cuestionaran sobre su nueva novia, de quien está muy enamorado.

Alfredo Adame cuenta que está muy enamorado y que su pareja es un mujerón, ya que es guapa, simpática y trabajadora. Dice que ya se vio con ella en una relación más seria y que se encuentra “echándole ganas” para que ella lo acepte.