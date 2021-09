Olga Breeskin insinúa que Larry Ramos pudo haber amenazado a Ninel Conde

Ninel Conde se encuentra en medio de la polémica tras la fuga de Larry Ramos. En entrevista Olga Breeskin fue cuestionada sobre la situación de la cantante e insinúo que podría estar amenazada.

En entrevista para el programa ‘Todo para la Mujer’, Olga Breeskin recordó que ella pasó una situación similar a la de Ninel Conde, al defender a su productor y no ponerse de lado de Juan Gabriel , con la polémica en Las Vegas.

Olga Breeskin especula sobre que Larry Ramos puso haber amenazado a Ninel Conde

Ninel Conde ha sido sumamente cuestionada por no haber dejado antes a Larry Ramos, ya que había varias alertas que ya señalaban que podría ser culpable de fraude.

Sin embargo, Olga Breeskin salió en su defensa e incluso destacó que las personas deben de ver las cosas de una nueva perspectiva.

En su entrevista para el programa radiofónico de Maxine Woodside, Olga Breeskin recordó que pasó una situación similar cuando hubo una ruptura de su amistad con Juan Gabriel.

“Cuando viene el lío de mi productor contra Juan Gabriel en ‘Las Vegas’, yo tenía que estar con uno de los dos, defender al productor o a Juan Gabriel” Olga Breeskin

Olga Breeskin puntualizó que en ese momento defendió al productor y no porque lo quería o que le creía a él, sino porque la tenía amenazada. La violinista insinuó que esto podría pasarle a Ninel Conde.

“Porque defendí al productor, no porque yo lo amará, no porque creyera en él. Porque me tenía amenazada. Me dijo ‘tú dices algo en mi contra y no vives para contarlo” Olga Breeskin

En el video destacó que aunque no diga que sea el caso de Ninel Conde, invita a las personas a ver su caso con una nueva perspectiva.

“Ahora yo no estoy diciendo y que quede bien claro que no estoy diciendo que sea el caso de Ninel Conde, no sé nadie puede saber más que ella. Yo estoy tratando de buscar equivalentes que nos puedan dar un panorama un poquito más amplio de lo que esta pasando” Olga Breeskin

Olga Breeskin no cree que Ninel Conde se haya involucrado porque no tiene la necesidad de hacerlo ya que es la vedette de moda.

“Yo no creo que ella este metida, no tiene la necesidad porque es la vedette de moda, es la artista de moda: hermosa, guapa, joven. No tendría la necesidad de estar con un tipo como Larry Ramos” Olga Breeskin

Durante su entrevista Olga Breeskin especuló sobre la posibilidad de que Larry Ramos haya amenazado a Ninel Conde.

Giovanni Medina busco a Olga Breeskin para que hablará con Ninel Conde

Olga Breeskin destacó que Ninel Conde podría salir librada como ella, ya que Larry Ramos cuenta con varios antecedentes negativos.

“Aparentemente tiene mucha cola que le pisen, eso puede ayudar para que una mujer que está en su apogeo como Ninel Conde, no tenga la necesidad financiera de avalar a un sinvergüenza” Olga Breeskin

De manera sorprendente Olga Breeskin destacó que hace unos años se puso en contacto con ella Giovanni Medina , pidiéndole que hablará con Ninel Conde porque se estaban distanciando.

Olga Breeskin destacó que Giovanni Medina la buscó porque su relación con Ninel Conde se estaba enfriando por el constante trabajo de la cantante.