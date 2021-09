Maribel Guardia habló con Ninel Conde sobre Larry Ramos

Maribel Guardia dijo que ya pudo contactar a Ninel Conde tras la fuga de Larry Ramos, de quien la actriz era pareja.

Más allá de que Ninel Conde le hablara de la situación que vivió o cómo sucedió, dijo Maribel Guardia que le expresó sus sentimientos y emociones por el momento que atraviesa.

Maribel Guardia señaló que después de enterarse de la situación que atravesaba Ninel Conde por la fuga de Larry Ramos, le mandó un mensaje y la pudo contactar.

Explicó que mantuvo una conversación con ella por mensaje, por varios minutos, sin embargo, no ahondaron sobre explícitamente la situación de la fuga.

“No me gusta meterme en cosas privadas, que Dios la bendiga y la proteja… yo no soy así, cuando alguien me quiera contar que me cuente, pero no ando preguntando”.

Maribel Guardia, actriz.