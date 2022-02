Niurka ve a Jaime Camil como “soso” para interpretar a Vicente Fernández

Niurka no paró de criticar, pues luego de señalar a Christian Nodal por los tatuajes que se hizo por Belinda, se le fue a la yugular a Jaime Camil.

Si algo quedó claro es que Niurka apoya la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, producida por su expareja Juan Osorio, y en donde saldrá su hijo Emilio Osorio Marcos.

Niurka expresó que Pablo Montero es el mejor para interpretar a Vicente Fernández, además de que este “canta ranchero”, asumiendo que Jaime Camil no.

Incluso, señaló que Jaime Camil le parece “soso” para ser ‘El Charro de Huentitán’.

Jaime Camil como Vicente Fernández (Jaime Camil / Twitter @jaimecamil)

Niurka prefiere a Pablo Montero como Vicente Fernández

Niurka reveló que ella prefiere ver a Pablo Montero como Vicente Fernández, pues cree que Jaime Camil es “soso” para interpretar al charro.

Además de que la cubana reconoció tener favoritismo hacia Pablo Montero, “Juan Osorio y yo fuimos sus padrinos para que tuviera éxito en Televisa”, su hijo sale en la serie.

Hace unos días, Juan Osorio reveló que su hijo con Niurka, Emilio Osorio Marcos formaría parte de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández.

Por lo que Niurka, celebró y agradeció a Juan Osorio el encaminar a su hijo en la actuación.

Juan Osorio (Agencia México )

Además del evidente favoritismo, Niurka aseguró que es Pablo Montero quien canta ranchero, por lo que le vendrá mejor el personaje.

Niurka se muestra orgullosa de lo que han logrado sus hijos

Así como Niurka se ha mostrado fiel seguidora de las decisiones y carrera artística de su hija Romi Marcos, lo mismo sucede con Emilio Osorio.

Niurka y Romina Marcos (@niurka.oficial - Instagram)

La vedette y bailarina cubana compartió el orgullo de que sus hijos acepten retos “tan grandes” y que se estén abriendo paso en el mundo artístico.

“Estoy muy contenta”. Niurka Marcos, actriz.

Emilio Osorio sería ‘El Potrillo’, es decir, Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada de Vicente Fernández.

Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos. (emilio.marcos)

Elenco de 'El Último Rey', serie de Vicente Fernández. (@juanosorio.oficial/)

Mismo hecho por el que Niurka no mostró preocupación, pues aseguró que si Televisa no estuviera “bien respaldada” con el proyecto, no lo haría.

Esto pues comenzaron a surgir rumores de que ‘El Último Rey’, la bioserie de Vicente Fernández, al no ser autorizada, causará conflictos legales.

Ante ello, Niurka Marcos solo dijo que era seguro que no habría problema legal y que en todo caso, la productora sabría cómo sacar todo conflicto a flote.