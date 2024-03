Niurka no se guarda nada y menos si se trata de compartir los secretos del cutis que tiene, aunque la revelación del uso del semen es algo que pocas harían y ni se recomienda.

De nueva cuenta, Niurka asistió a La Saga, luego del tremendo escándalo que se armó en su última visita donde terminó del chongo con Maryfer Centeno, la famosa grafóloga.

Pero sin rencor alguno por todo lo que pasó, Niurka -de 56 años de edad- volvió a acaparar la atención en La Saga, no solo por ser “mamáNiu”, sino por el tip para cuidar el rostro que involucra al semen.

Niurka (Agencia México)

El secreto de Niurka para el cuidado de la piel es hacerse una mascarilla de semen

Niurka no deja a nadie con la duda y es que ella misma dice “yo no miento, odio las mentiras”, así que no fue envidiosa al revelar su secreto de cutis que implica semen.

Explicando que jamás negará su edad y que se siente muy orgullosa de cómo se ve, Niurka confesó que su cutis lo ha logrado con las mascarillas de semen.

La vedette explicó que ella no es desperdiciada, por lo que al encontrarse en el acto sexual con un galán, usa el semen para ponerse una mascarilla que aplica directamente en su rostro.

Entre las risas que desató en Adela Micha, Gomita y Gvajardo, negó que fuese un juego y hasta explicó que esta mascarilla de semen debe dejarse secar, para luego retirarse.

“No desperdicio nada [hace gesto de ponerse algo en la cara] no es un mito, el semen te lo aplicas, deja que se seque, ya que esté seco, lo retiras, te juro nena que te queda tu cara super sedosa, es cierto, nadie me quiere creer”. Niurka, vedette.

A pesar de que Gomita expresó que no se le antoja “porque huele feo [el semen]”, Niurka negó pensar lo mismo y hasta dijo que se le hizo agua la boca porque “se me antojó”.

“No, no huele feo, a mí no me huele feo, a mí me huele rico, hasta se me antojó”. Niurka, vedette.

Y aunque la propia Niurka asegure que gracias al semen tiene esa piel, ya se comprobó que es un mito totalmente.

Niurka se pone el semen como mascarilla, pero expertos ven que sus ‘beneficios’ son un mito

Niurka compartió en La Saga que el tip para tener su cutis -y a su edad- eran las mascarillas de semen. Sin embargo, esto es un mito que ya fue desmentido por la UNAM.

Debido a que Niurka no es la única que piensa que el semen es proveedor de nutrientes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), prefirió desmentirlo.

En un estudio que hizo en 2019, la UNAM bajo los argumentos del Ramón Lozano Calderón, académico de la FES Zaragoza, negó los beneficios del semen como mascarilla.

Calderón señaló que lo que cree Niurka y muchos mexicanos “es una creencia errónea”, debido a que “el semen tiene nutrientes”, pero solo para los espermatozoides, “no para otros aspectos”.

Sin embargo, señaló que el semen en combinación con otros químicos sí puede funcionar, como pasa con cosméticos y mascarillas preparadas con esto. Pero directamente “no funciona”.

Por otra parte, el dermatólogo Marino Huánuco Pérez, compartió que el hacerse una mascarilla de semén logrará “que no pase nada”, debido a que debe tener un “vehículo o sustancia” que haga que “penetre en la piel”.

“El semen no tiene ningún vehículo adecuado para que penetre en la piel, por lo tanto no tiene impacto en ella”. Marino Huánuco Pérez, dermatólogo.

Asimismo, explicó que el aplicarse semen como mascarilla, tal como lo hace Niurka, podría tener consecuencias, “porque puede tener un virus, por ejemplo, VIH”.

Explicó que si se aplica un semen infectado con VIH en la piel “no pasa nada”, al menos que este tenga contacto con “alguna mucosa, conjuntival u oral”.

“No tiene ningún sentido ponerse una mascarilla de semen”. Marino Huánuco Pérez, dermatólogo.

Niurka se pone sus mascarillas de semen, pero no le entra a la marihuana por “la pálida”

Niurka compartió sus más recónditos secretos, no solo que se pone mascarillas de semen, para ayudarle a su cutis, sino que le gusta el olor a marihuana.

Entristecida, Niurka contó que no puede fumar marihuana porque le da la conocida “pálida”, aunque dice conformarse con olerla.

Incluso, Niurka contó que ella sería feliz de que existiera incienso de marihuana porque el simple olor le gusta.