La vedette cubana Niurka Marcos, fue eliminada del reality show ‘La Casa de los Famosos’.

Tras su salida del programa de telerrealidad, Niurka Marcos ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre todo lo ocurrido.

Además de asegurar que Telemundo hizo una edición para manipular sus palabras y hacerle mala reputación, también habló sobre Laura Bozzo.

Recordemos que Niurka Marcos solía crear polémica, gracias a sus peleas con la conductora peruana, por lo que los medios de comunicación no tardaron en cuestionarla sobre su relación con ella.

La también bailarina, señaló su gran admiración hacia Laura Bozzo y comentó que ella debería ser la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’.

“Admiro a Laura con sus 70 años de estratega y lo bien que está jugando y si ahorita alguno de ustedes me preguntara ‘¿tú a quién le vas?’, a Laura”, expresó.

Posteriormente explicó: “Yo digo que esa cabrona debe ganar porque hasta las pendejadas levantan el rating”.

Asimismo, afirmó que, a su salida del reality show, Laura Bozzo tendrá menos oportunidad de generar polémica y dar de qué hablar, pues hacían una buena mancuerna en ello.

“Ella siempre lo dijo: ‘¿qué voy a hacer sin ti acá, me voy a aburrir?’, nadie se pelea conmigo, nadie me pone como una nalga, nadie me echa en cara mis estupideces; se va a aburrir un poquito”, aseguró.

Niurka Marcos no piensa pedirle dinero a Juan Vidal

Niurka Marcos comenzó un romance con Juan Vidal dentro de ‘La Casa de los Famosos’, incluso tuvieron relaciones sexuales ante las cámaras de Telemundo.

Sin embargo, la ex pareja del actor, Cynthia Klitbo depotricó en su contra y aseguró que él solo la utilizaría para pagar sus deudas.

Por otro lado, esta mañana Niurka Marcos fue cuestionada sobre su relación con él; señaló que no está enamorada, pero dejará que las cosas fluyan.

“Yo me dejo guiar por las circunstancias, a lo mejor a mí me va muy rico. No (me enamoré), es muy poco tiempo y estamos muy desconcentrados para eso”. Niurka Marcos

Aunado a ello, dejó claro que su romance con él no tiene nada que ver con lo económico: “Yo no pienso pedirle dinero prestado a él”, expuso.

Durante la conferencia de prensa, Niurka Marcos también comentó que, la decisión de Telemundo de expulsarle de ‘La Casa de los Famosos, “fue totalmente innecesario, malintencionado, malvado, fue una estrategia con dolo, con mala intención, con rabia, con coraje”.