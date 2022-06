No fue una sino 3 veces: Niurka se acostó con Juan Vidal en La casa de los famosos, así lo confesó la propia en entrevista con el programa De Primera Mano.

A un día de que Niurka fuera eliminada del reality de Telemundo, donde ella y Laura Bozzo eran -en apariencia- las piezas clave del polémico show, la vedette reprobó que la televisora metiera mano para dejarla fuera.

Y es que de acuerdo con Niurka, los productores de Telemundo se encargaron de desprestigiarla para influenciar al público: “Ellos manipularon muchísimo mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso”, señaló.

Razón por la que aseguró que no se presentará en las galas donde usarán su presencia para levantar el rating de La casa de los famosos. Ni siquiera asistirá por contrato el cual dejó de ser válido cuando la desprestigiaron.

Niurka (Captura/Lacasadelosfamosos)

Niurka tuvo sexo con Juan Vidal dentro de La casa de los famosos

Por otro lado, subrayando que dentro de La casa de los famosos además de sus disgustos con Laura Bozzo, también vivió cosas buenas, Niurka habló de la relación que tuvo con Juan Vidal, con quien se acostó tres veces.

“Fue bien bonito, (lo hicimos) tres veces. Eso era lo que yo quería que viera el mundo. Yo creo que somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, había mucha ternura en nuestro romance, fui muy feliz y no me arrepiento para nada” Niurka

Así como aseguró que esperara a que salga Juan Vidal del reality show de Telemundo para ver la posibilidad de continuar su historia aunque si no es así, no pasa nada.

“Yo soy bastante desapegada, si lo tengo lo disfruto y si no, next, me busco otro”, recalcó.

Juan Vidal y Niurka se besan en "La casa de los famosos" (@telemundo / Instagram)

Niurka reacciona a acusaciones de Cinthia Klitbo contra Juan Vidal

Finalmente Niurka se enteró del escándalo que le espera a Juan Vidal una vez que concluya su participación en el reality de Telemundo.

El periodista Gustavo Adolfo Infante le hizo saber que Cynthia Klitbo lo acusa de haberla violentado psicológicamente y de quedarle a deber dinero, por lo que la vedette agradeció que la hayan puesto al tanto.

“Qué bueno que me dicen los de los cuatro mil dólares, para no prestarle dinero y ya”, citó causando la risa de los conductores del programa De Primera Mano.

Así como reconoció que en el reality de Telemundo, Juan Vidal se portó como un caballero, pero si llegara a violentarla, él pagará caro: “Si algún día me pasa le doy en su madre, le caigo a putazos, lo agarro dormido”, concluyó.