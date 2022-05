La conductora peruana Laura Bozzo, quien ingresó a ‘La casa de los famosos’ junto a la polémica Niurka Marcos, pidió salir del reality show.

Recordemos que Niurka Marcos ha retado en distintas ocasiones a Laura Bozzo dentro del programa de telerrealidad.

La “amiga personal” de Gloria Trevi, suele hablar mal de Laura Bozzo y hacerle la vida imposible dentro de ‘La casa de los famosos’.

Esta semana, la peruana estuvo entre las nominadas para abandonar el programa, a lado de:

Toni Costa

Juan Vidal

Osvaldo Ríos

Mayeli Alonso

Laura Bozzo (@Telemundo / Instagram)

Tras estar en peligro de eliminación, Laura Bozzo se expresó molesta y pidió dejar voluntariamente el reality show de Telemundo.

Aunque argumentó que todos los participantes la desprecian, sus mismos compañeros le pidieron que se quedara.

“Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!”, expresó.

Posteriormente, envió una indirecta a Niurka Marcos, con quien lleva la peor relación, dentro del programa, debido a sus fuertes personalidades.

Laura Bozzo amenaza con irse de #LCDF2 y culpa a Niurka de su nominación 😱 pic.twitter.com/LYNclcLdOi — Lo + viral (@VideosVirales69) May 13, 2022

“A mí me vale. La doble cara es la que más odio. Hoy me largo, pero hoy, no me conocen”, señaló.

Aunado a ello, argumentó que se iría porque ella tiene su programa y no “vive” de los reality shows.

“Vine acá con la mejor intención para mostrar quién era yo, pero acá hay muchos enemigos entonces, sinceramente, que sea lo que Dios quiera. Esto no es únicamente de lo que yo vivo, si la gente de aquí me quiere fuera pues listo, me voy. Me fastidia estar entre enemigos acá, no tengo nada que hacer acá… y que me dejen mis cigarros”. Laura Bozzo

Niurka Marcos responde a Laura Bozzo en ‘La casa de los famosos’

Niurka Marcos no tardó en responder a Laura Bozzo con el estilo que la caracteriza, tras haber enviado indirectas hacia ella y amenazar con abandonar ‘La casa de los famosos’, programa que comparte con personalidades como Brenda Zambrano, Luis ‘Potro’ Caballero, Ivonne Montero, entre otros.

Laura Bozzo (Tomada de Video )

La vedette tachó de “arrogante” a Laura Bozzo y comentó que “le falta humildad”, ya que no “sintió pena” por el resto de los nominados.

“¡No te sientas tan importante! Todos somos vulnerables y corremos el mismo riesgo. Se cree que son las estrellas entre todos”, le dijo Niurka Marcos a Laura Bozzo.

Mientras tanto, el programa de telerrealidad continúa dando de qué hablar e incitando a la polémica, sobre todo al tener a Niurka Marcos y Laura Bozzo como dos de sus integrantes.