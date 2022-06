A pesar de ser una de las participantes más polémicas de ‘La casa de los famosos’, Niurka fue eliminada del programa y acusa a ejecutivos de Telemundo de sacarla del programa y hacerle mala fama.

La vedette dio sus primeras declaraciones tras salir de ‘La casa de los famosos’ al programa ‘De Primera Mano’ y se dijo feliz de haber hecho una familia bonita en el cuarto azul.

Dijo que se siente orgullosa en la forma que se enfrentó a las ‘gárgolas’, apodo que le colocaron a los integrantes del cuarto morado.

“Yo creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables, ejecutivos”

La cubana asegura que los ejecutivos de Telemundo y el programa, la estaban atacando: “Ellos manipularon muchísimo mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso”.

El mánager de Niurka fue el que se manifestó en contra de la forma en que estaban manejando la imagen de la vedette en redes sociales.

La cubana explicó que siempre trató de hacer lo mejor por su equipo, pero el programa la trató de ‘pintar’ como una mujer egoísta.

Durante la entrevista, la hija de Niurka llegó y arremetió contra Telemundo, pues asegura que manipularon varios videos a sus conveniencia.

Romina Marcos explotó al recordar que Daniela Navarro llegó a decir cosas malas de su madre, como que solo sabía ‘acostarse con productores’.

Niurka dijo que en el programa la atacaron como si fuera la única que participante: “No hablaban de los otros nominados, fue una semana de ataque”.

Menciona que no entiende cómo personas como Laura Bozzo, que han insultado a varios de sus compañeros, sigue dentro de la casa.

También planteó la posibilidad de no asistir a la gala final del programa, pues en su contrato no se estipulaba que hablaran mal de ella.

“Voy hacer lo que me pidieron mis fans, no vayas a ninguna gala porque no se lo merecen, porque estuvieron dos semanas enteras desprestigiándote, sacándote todo lo fuerte tuyo (...) había un contrato donde no estaba incluido que me desprestigiaran la imagen”

Niurka