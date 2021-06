Ninel Conde lamenta que Giovanni Medina exhiba a su hijo

Ninel Conde hará todo para volver a estar con su hijo Emmanuel, fruto de su relación con Giovanni Medina, por lo que está dispuesta a negociar con su expareja.

En declaraciones para el programa Sale el Sol, dijo estar abierta para llegar a un acuerdo con el empresario siempre y cuando se le respeten sus derechos como madre.

“Busco ver a mi hijo y lo que sea necesario, siempre y cuando no se vulneren mis derechos como madre, porque han sido muy vulnerados”, señala la actriz y bailarina Ninel Conde.

Por lo que reprocha que recientemente se le haya hecho a un lado en la decisión de fotografiar a su hijo Emmanuel para una portada de revista.

“Se veía muy hermoso”, señaló y enseguida aseguró que se siente preocupada porque se exhiba la imagen de su hijo sobre todo porque no tomaron en cuenta lo que ella, siendo la madre, pensaba.

“Estoy viva, no me he muerto, todavía estoy viva, todavía tengo la patria potestad y la tendré, y pues bueno, a mí no me pidieron ni permiso ni perdón”, reprochó la llamada ‘Bombón Asesino’.

Ninel Conde confirma rechazo de su hijo Emmanuel

Por otro lado, Ninel Conde confirmó que hace unos días acudió a la Fiscalía con la esperanza de reencontrarse con su hijo Emmanuel a más de un año de no verlo.

No obstante, tal como se informó, aclaró no haber visto a Emmanuel debido a que después de 40 minutos de espera le dijeron que se puso nervioso.

“¿Nervioso?, o sea, ¿yo cómo sé que el niño si estaba nervioso? o ¿cuáles son los síntomas de un nerviosismo de un niño?”, reclamó antes de indicar que jamás le haría daño a su hijo.

“El ser madre es una bendición y es un privilegio que no se debería vulnerar de esta manera” Ninel Conde

Aunque accedió a hablar de su situación con su hijo Emmanuel y su expareja Giovanni Medina, Ninel Conde no quiso hablar de Larry Ramos.