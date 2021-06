Ninel Conde asegura que no va a exponer su relación con Larry Ramos ya que es privado

Ninel Conde se enfrenta a un proceso legal por la custodia de su hijo. Sin embargo la cantante recibió un sinfín de críticas luego de que se reveló que su pequeño rechazó verla en los juzgados.

En entrevista para el programa Hoy, Ninel Conde reveló que si le lastima todos los ataques que ha recibido pues se trata de una situación delicada.

Ninel Conde se negó a hablar sobre el proceso que enfrenta su pareja Larry Ramos, pues aseguró que es un tema privado.

Ninel Conde reveló que se encuentra enfocándose en la parte legar para poder convivir con su hijo. De acuerdo con la actriz, la reacción del pequeño es porque Giovanni Medina lo ha influenciado contra ella.

En el video Ninel Conde destacó que busca no engancharse con los ataques que recibe en las redes sociales.

“A veces uno no debe engancharse con tanta cosa… ¡imagínate!, he tratado de callar y de no estar dando tanta réplica, aunque a veces eso se presta a situaciones con que ‘¡ay, no le importa!’, no, claro que me importa”

Ninel Conde