Ninel Conde revela cuál es el fetiche que más le piden sus seguidores en OnlyFans y señala que siempre trata de complacer a todos sus seguidores y cuidar las imágenes que le solicitan.

Desde que anunció que abriría su cuenta en OnlyFans, Ninel Conde se encuentra en medio de la polémica por el tipo de contenido que compartiría con sus seguidores.

En une nueva entrevista, Ninel Conde se mostró satisfecha por el éxito que ha tenido su cuenta y aunque señaló que hay una gran competencia, el contenido que comparte ha tenido mucho éxito.

Tras las críticas que recibió por abrir su cuenta de OnlyFans, Ninel Conde señaló que no pensaba cerrarla ya que ha tenido un gran éxito además de que el contenido que comparte es totalmente cuidado.

En una nueva entrevista, Ninel Conde destacó que en realidad las fotografías que comparte en su OnlyFans no son completamente nuevas, pues ha realizado algunas sesiones fotográficas en la que se ha mostrado muy sensual.

Ninel Conde puntualizó que siempre cuida el contenido que publica, pues se trata de contenido sensual pero bien cuidado y que al mismo tiempo le ayude a generar ingresos.

Durante su entrevista, Ninel Conde destacó que con OnlyFans busca generar ingresos ya que no puede estar toda la vida realizando espectáculos ya que llegará un momento en que se cansará.

“Así da gusto hacer un ben trabajo, cuidado y no estoy haciendo nada que no hubiera hecho antes, pero hacerlo de una manera linda con clase y monetizar mi amor. Una tiene que buscarle opciones, no todo el tiempo de la vida voy a estar taloneando, viajando de allá para acá, ya me cansé”

Ninel Conde