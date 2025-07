La entrada de Ninel Conde de 48 años de edad, a La Casa de los Famosos México 2025 abriría el camino a hablar de José Manuel Figueroa y mejor le mandó una advertencia por YouTube.

La Casa de los Famosos México 2025 todavía ni empieza y Ninel Conde ya está dando de qué hablar por su relación con José Manuel Figueroa y la forma en que decidió defenderse de su “violencia verbal”.

Un video en YouTube mostró las más recientes declaraciones que Ninel Conde hizo contra José Manuel Figueroa de 50 años de edad, luego de que arremetió contra la actriz tras revivirse una declaración de tiempo atrás.

Y es que Ninel Conde aseguró que José Manuel Figueroa sí le fue infiel en su relación y que ella lo cachó “con la Vale [Angélica Vale], pero el cantante no reaccionó bien.

Como forma de defensa, el hijo de Joan Sebastian no solo le criticó el físico a Ninel Conde, sino que aseguró que nunca le hizo el desayuno y que solo era amorosa cuando él le regalaba algo.

Ante ello, Ninel Conde que está a punto de entrar a La Casa de los Famosos México 2025 le dejó claro a José Manuel Figueroa en YouTube que lo mejor sería que se quedara callado porque si habla no lo dejaría bien y los detalles “son muy fuertes”.

“Si yo hablara lo que él me hacía no le conviene, mejor que quedemos como estamos (...) Yo no he querido dar detalles porque son muy fuertes, todo lo que viví con él. Ahora sé que no debo de permitirlo”.

Ninel Conde, actriz.