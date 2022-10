Ninel Conde felicita a su hijo Emmanuel, a quien no ve desde hace casi 3 años ya que continúa con la batalla legal con su expareja Giovanni Medina por la custodia del pequeño.

A través de su cuenta de Instagram, Ninel Conde de 46 años de edad escribió un desgarrador mensaje por el cumpleaños de su hijo y lamenta que otro año no pueda estar con él.

En medio de su pelea legal, Ninel Conde reveló que desde hace casi 3 años no ha podido convivir con su hijo y menos celebrar con él el día de su cumpleaños, sin embargo eso no impide que lo felicité a través de sus redes sociales.

Desde hace varios años Ninel Conde y Giovanni Medina de 32 años de edad se han enfrentado a una batalla legal por la custodia de su hijo Emmanuel, quien actualmente se encuentra bajo el cuidado de su padre.

En diversas ocasiones Ninel Conde ha señalado que le han puesto varias trabas para que pueda convivir con su hijo. Por su parte Giovanni Medina señaló que es la cantante la que no ha acudido a las citas para estar con el pequeño.

En medio de la controversia, Ninel Conde lamentó que un año más no pueda estar con su hijo pues con las medidas que le han impuesto no puede convivir el día del cumpleaños de su pequeño con él.

Sin embargo a través de su cuenta de Instagram mostró que no pasó desapercibido este día y con un desgarrador mensaje lamentó que no pueda estar con su pequeño en su cumpleaños número 8.

Ninel Conde señaló que espera que este año si pueda convivir con su hijo para darle todos los abrazos y besos que no ha podido darle desde hace casi tres años.

Aunque lamentó que no pueda estar junto a su hijo Emmanuel, Ninel Conde dejó en claro que nada podrá romper el lazo que tiene con su pequeño.

Ninel Conde compartió una serie de fotografías en la que se le puede ver junto con su hijo cuando nació, recordando lo especial que fue este día.

En entrevista con varios medios -que fue retomada por Ventaneando- Ninel Conde lamentó que no pueda estar en el cumpleaños de su hijo.

“De su cumpleaños ni hablamos. Ya van dos años que no me dejan verlo y ahorita. Que digo, es algo muy difícil, muy doloroso”

Ninel Conde confesó que la última vez que pudo ver a su hijo fue gracias a una tercera persona que pudo convencer a la otra parte para que le permitiera verlo.

En el video Ninel Conde señaló que ha notado cierto favoritismo pues mientras que la otra parte tiene ciertos beneficios a ella le ponen muchas trabas.

“El juez está muy parcial y se va a meter una recusación porque ya es muy evidente. Le piden que el niño salga del país y ni me pide mi visto bueno, solamente me avisan y yo pido un cambio de día para ver al niño, y le dicen al papá para ver qué opina. El papá, parece que hasta el día de hoy no ha contestado”

