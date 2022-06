La actriz mexicana Ninel Conde, continúa en un pleito legal con su expareja Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel Medina.

Recordemos que recientemente, se dijo que Ninel Conde no habría llegado a tiempo a su convivencia supervisada con el pequeño.

Asimismo, se dijo que la también vedette asistía continuamente tarde a sus citas con el niño, lo que desató un escándalo.

Debido a ello, Ninel Conde optó por proponer que estas reuniones se hicieran en un lugar imparcial.

Ante la ley pidió que sus encuentro se llevarán a cabo en un parque, mismo que se encuentra frente a la casa de su expareja.

Ninel Conde, actriz. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

Sin embargo, Ninel Conde no llegó a la primera de ellas, y en una entrevista para ‘Ventaneando’ explicó por qué decidió no acudir.

¿Por qué Ninel Conde no asistió a la reunión con su hijo?

Ninel Conde señaló que no piensa ver a Emmanuel Medina, hasta que le permitan reunirse con él, fuera del fraccionamiento, donde Giovanni Medina no tenga el poder de impedirle el acceso.

“Estoy luchando porque se cambie a lo mejor la estrategia y podamos avanzar, porque así solamente se ejerce cierta violencia”, explicó.

La famosa de 45 años aseguró que lo que está ocurriendo “se llama violencia vicaria”, es decir, acusa al padre de su hijo de causarle dolor al pequeño, con el objetivo de hacerle daño a ella.

Posteriormente, reiteró que no iba a aceptar las visitas con su hijo, hasta que cambien el punto de reunión.

Giovanni Medina, Ninel Conde (Especial)

“El día que el juez nos haga favor de que se puedan llevar a cabo ahí o en un parque o en un lugar imparcial, seré la más feliz de estar ahí, mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación porque ya no” Ninel Conde

Ninel Conde explicó que “la última vez que se suponía que tocaba la convivencia” no se presentó porque metieron “un escrito al juzgado solicitando que se hicieran las convivencias en un lugar imparcial”.

“En tanto no se dicte en un lugar imparcial, no me pienso seguir presentando en donde aparentan que yo llego tarde, que no voy”, agregó.

Ninel Conde también acusó al padre de su hijo de crear escándalos en los medios de comunicación, mismos que ya no planea aclarar.

“Hacen toda una historia que yo no tengo tiempo de estar aclarando porque yo estoy dedicada a mi trabajo; a producir, a crear” Ninel Conde

La también cantante, compartió lo doloroso que es no poder estar cerca de Emmanuel Medina.

“Me duele no poder ver a mi hijo, claro que me duele, lo extraño horrible pero llevo 2 años mendigando algo que es mi derecho” Ninel Conde

Finalmente, expresó su deseo por poder ver a su hijo en su residencia.

“Yo feliz de que pudiera ser en mi casa, vivimos a dos cuadras, sería la más feliz, el día que me dijeran yo estaría ahí”, dijo Ninel Conde para concluir.