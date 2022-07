Ninel Conde, quien fue vista con un nuevo novio, se defendió de las críticas sobre ser una ‘mala madre’.

Y es que, como consecuencia de la disputa legal con Giovanni Medina, Ninel Conde ha dejado de ver a su hijo desde hace 2 años .

Aunque Ninel Conde asegura que “mendiga” las visitas con el menor, la famosa ha sido desmentida por su expareja.

Entre los escándalos, Ninel Conde ha recibido fuertes críticas en redes por no luchar por su hijo y, en su lugar, presumirse feliz en redes sociales.

La cantante y actriz de 45 años de edad, puso un alto a estas afirmaciones y explicó a qué se debe lo que muestra en fotografías.

Ninel Conde dice sí extrañar a su hijo, aunque nadie la vea llorando

Ninel Conde está cansada de las críticas sobre ser una ‘mala madre’; por ello, ha decidido enfrentarlas y poner un alto.

La famosa, que está separada de su hijo desde hace 2 años, asegura que siempre ha tratado de encontrarse con él para formar un lazo .

No obstante, Giovanni Medina impide cada intento.

Giovanni Medina y Ninel Conde (Agencia México)

En más de una ocasión, Ninel Conde ha sido exhibida por no llegar a las visitas con su hijo; o bien, por cancelar estas en el último momento.

A ojos de los demás, no existen mayores pruebas de que Ninel Conde es una ‘mala madre’.

Incluso, se critica que la famosa se presuma feliz y hasta con -presunto- nuevo novio en redes sociales.

“¿Pues no que andas atrás de tu hijo?”; “¿Y tu hijo, Ninel?; “Eres una farsa”, son algunos de los comentarios dedicados a Ninel Conde.

Ninel Conde (Ninel Conde/Instagram)

Ninel Conde está enterada de las críticas que recibe, pero recalca que están muy alejadas de la realidad.

La famosa, que también ha incursionado como modelo de OnlyFans, recuerda a los ‘haters’ que ella trabaja de su imagen .

Por tanto, el que no se refleje triste en las fotografías de redes sociales, no significa que no extraña a su hijo.

“Aunque no me vean llorando, extraño a mi hijo.” Ninel Conde

Ninel Conde estrena novio en medio de polémicas con su hijo

¿Ninel Conde estrena novio? La ‘Bombón asesino’ le declaró su amor a un hombre, a un año y diez de meses de la huida de Larry Ramos, su ultima pareja conocida.

A través de su cuenta de Instagram, Ninel Conde publicó una fotografía que despertó la curiosidad de sus seguidores alrededor de su vida amorosa.

En la imagen, Ninel Conde aparece junto a un hombre que la toma de la cintura.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

El hombre se llama Alberto Gómez, según informa en su cuenta de Instagram, y es representante de artistas, experto en marketing y consultor y publirrelacionista.

Por lo que podría tratarse del representante de Ninel Conde y no de su novio, como creen algunos de sus seguidores.