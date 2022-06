Giovanni Medina dice que no quiere saber nada de Ninel Conde pese a que tienen un hijo en común. El empresario de 32 años de edad se dijo cansado de todas las polémicas con la cantante.

En el marco de la celebración del Día del Padre, Giovanni Medina protagonizó una portada junto con su hijo y reafirmó que lo más importante para él es que su pequeño se encuentre bien.

En medio de las declaraciones de Ninel Conde sobre que si había acudido a las visitas con su hijo, Giovanni Medina destacó que la famosa de 45 años de edad no ha acudido a las reuniones programadas que tiene con el menor.

Luego de que se revivió la polémica con Ninel Conde por la custodia de su hijo, Giovanni Medina señaló que ya se encuentra cansado de todas las peleas.

En el marco por el festejo del Día del Padre, Giovanni Medina destacó que él lo festeja sabiendo que su hijo se encuentra bien y feliz.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, Giovanni Medina puntualizó que pese a lo que puedan decir otras personas el se encuentra feliz de que le esta entregando lo mejor que puede a su hijo.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Ninel Conde en donde afirmó haber llegado a la reunión con su hijo, Giovanni Medina puntualizó que eso no es así.

Giovanni Medina destacó que más allá de la polémica, él se encuentra enfocado en poder sacar a su hijo adelante, ya lo demás se los deja a los abogados.

“No la última vez no llegó, yo estoy enfocado en mi hijo en sacarlo adelante, que este bien y ya lo demás no está en mí”

Desde el 2018, Giovanni Medina y Ninel Conde se han enfrentado en una batalla legal por la custodia de su hijo. Sin embargo el empresario destacó que no se encuentra interesado en saber de la famosa.

“Yo ya me quiero desmarcar de estas personas y de una lucha que no tendría porque ser, porque la lucha debería de ser para que Emmanuel este cada día mejor. Para mí por lo menos eso ya no es tema, mi vida es diferente, estoy enfocado en el trabajo”

Giovanni Medina