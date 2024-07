A una semana del estreno de La Casa de los Famosos México 2024, Nicola Porcella confiesa que ya no soporta el reality y todo por culpa de Agustín Fernández.

Tras ser uno de los que se robó la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella -de 36 años de edad- ya no estaría disfrutando del reality.

Y es que es la primera vez que lo está viendo desde afuera y puede conocer todo lo que sucede con los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, hay alguien dentro de La Casa de los Famosos México 2024 que está provocando que a Nicola Porcella lo tundan en las redes sociales.

Se trata nada más y nada menos que de Agustín Fernández -de 34 años de edad-, que no está teniendo una buena participación dentro del reality y así lo han expresado los usuarios en las redes sociales.

Nicola Porcella se ganó el corazón del público gracias a su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Se esperaba que Agustín Fernández pudiera replicar el éxito de su amigo Nicola Porcella y poder convertirse en una las piezas claves del reality.

Pero a una semana del estreno de La Casa de los Famosos México 2024, Agustín Fernández ha generado gran polémica con su participación.

Algo que le ha empezado a afectar a Nicola Porcella y así lo expresó durante su participación en el programa Hoy.

Fue Galilea Montijo quien reveló que Nicola Porcella se quejó de cómo la gente lo está atacando por las acciones de Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024.

“Me dice le pobre Nicola, ‘ay yo ya qué, no tengo nada que ver todo el mundo me regaña a mí que si por Agustín’ y le dijo uy no y esto está esperando”

Nicola Porcella