A Nicola Porcella, de 35 años de edad, lo tachan de irresponsable por dejar plantados a sus fans en Mexicali.

El sábado 25 de noviembre, Wendy Guevara -de 30 años- se presentó con El Show de las Perdidas en el Palenque del Fex, en Mexicali, donde según se anunció, Nicola Porcella se presentaría como invitado especial.

A lo largo del show, Wendy Guevara y Las Perdidas estuvieron asegurando al público que el peruano estaba por llegar .

Sin embargo, ellas mismas terminaron su presentación sin que Nicolla Porcella se apareciera, hasta muy entrada la madrugada.

Empresario responsabiliza a Nicola Porcella por no llegar a show con Las Perdidas

“Sí va a llegar, si quieren, espérenlo”, les habrían dicho Las Perdidas a las fans al término de su show, por lo que muchas permanecieron el Palenque del Fex, según lainfluencer de espectáculos Chamonic.

Sin embargo, cuando los minutos siguieron transcurriendo sin la presencia de Nicola Porcella, el empresario que organizó el show tuvo que salir a disculparse porque el peruano no aparecía.

En videos difundidos vía redes sociales se puede ver al empresario acusando que “a la persona que se le pagó [presuntamente Nicola Porcella] nos quedó mal”.

“Nosotros somos una empresa que realmente cumplimos con todos los artistas que prometemos. Una disculpa, la verdad, no está en nosotros [la responsabilidad]”, agregó el empresario.

Este último incluso pidió a la gente revisar las redes sociales de Nicola Porcella para comprobar que era de él la responsabilidad de no acudir al show.

¿Dónde estuvo Nicola Porcella? El peruano difrutó de un festival musical en CDMX mientras sus fans lo esperaban en Mexicali

Y es que, señaló, aunque le compraron los boletos de avión para llegar a Mexicali, Nicola Porcella pareció haber preferido quedarse en un festival musical realizado en la Ciudad de México.

El evento fue el Coca Cola Flow Fest 2023, en el que según las historias de Nicola Porcella, él fue uno de los conductores de redes sociales.

“Gente, llegamos al Flow Fest, ahí estamos..., vengan, vengan, síganme en el evento, de acá nadie me saca a mi, no me sacan, no me sacan”.

Así se le escuchó decir a Nicolla Porcella en uno de los breves videos que compartió desde el festival musical, donde parece haber permanecido hasta minutos después de las 20 horas.

Cabe destacar que el show de Las Perdidas con Wendy Guevara se anunció para iniciar en punto de las 21:00 horas, tiempo de Mexicali.

Nicola Porcella sí llegó a Mexicali... hasta la madrugada

Tal fue el éxito de Nicola Porcella en el Coca Cola Flow Fest, que se convirtió en tendencia de conversación en X (antes Twitter).

Esto, mientras sus fans en Mexicali ya se prepraban para verlo, lo que sí ocurrió, pero durante la madrugada del domingo 26 de noviembre.

Según videos que circulan en Nicola Porcella llegó a la capital de Baja California cerca de las 03:00 horas de la madrugada.

Por increíble que parezca, hasta esas horas sus fans seguían esperándolo, unas para reclamarle y otras con la esperanza de convivir con él un rato.

En los videos se ve a una de sus colaboradora intentar dialogar con el empresario que organizó el evento y con las fans, para pedirles un poco de espacio y que él pudiera convivir con la gente.

En otra grabación se ve al propio Nicola Porcella disculpándose con el empresario y afirmando que él no fue responsable de llegar tan tarde al evento, pues todo fue culpa de un retraso en su vuelo.

Incluso, se escucha decir a Nicola Porcella que está dispuesto a reembolsar de su bolsillo a la gente decepcionada por no haberlo podido ver en el show.

Por la tarde, Nicola Porcella reiteró en sus historias de Instagram que él no fue el responsable de su ausencia en el show de Wendy Guevara y Las Perdidas.

Asimismo, aseguró que pronto vovlerá a Mexicali para por fin tener el meet & greet que tanto querían sus fans.