Nicky Jam -de 42 años de edad- celebra que él nunca toma café y por eso no fue ‘embrujado’ por Aleska Génesis.

El amor entre Aleska Génesis -de 32 años de edad- y Nicky Jam duró 7 meses, hasta que decidieron terminar en 2022.

Aleska Génesis está en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo y causó furor en redes sociales por confesar sus “hechizos” para controlar a sus parejas.

Nicky Jam nunca cayó en los “amarres” de Aleska Génesis porque no toma café

Aleska Génesis estaba en una plática casual con sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo, cuando les confesó que hace brujería.

“Yo hago hechizos: gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana. Cinco gotitas de orina en la mañana y se lo pones en café o en el agua y lo tienes rendido” Aleska Génesis

Nick Rivera -nombre de Nicky Jam- acudió al programa de Enrique Santos y lo cuestionaron sobre cómo había terminado su relación con Aleska Génesis.

Nicky Jam y Aleska Genesis (@aleskagenesis/Instagram )

El cantante aseguró que siempre guardaría en corazón a Aleska Génesis y la estimaba.

Fue ahí donde cuestionaron a Nicky Jam sobre la brujería que practica Aleska Génesis para seducir a los hombres y si él había sido víctima de sus amarres.

“¿Cuántos cafés te hizo Aleska Génesis” preguntó Enrique Santos a Nicky Jam, a lo que él respondió: “Yo no tomo café”.

El conductor se burló de la situación y aseguró que los hechizos de Aleska Génesis no funcionaron, porque Nicky Jam no tomaba café: “Por eso no funcionó”.

Nicky Jam se tomó con humor la pregunta y comenzó a cantar “Yo sólo quiero un poco de café”.

Aleska Génesis ha sido acusada de bruja desde que era novia de Nicky Jam

Desde 2022 comenzaron a surgir rumores de que Aleska Génesis había embrujado a Nicky Jam e incluso había videos.

Comenzaron a circular videos en redes sociales, donde supuestamente Aleska Génesis estaba con una santera.

La modelo le pedía a la mujer que un hombre sólo pensara en ella y la extrañara.

Nicky Jam, cantante. (@nickyjam)

Rápidamente los usuarios aseguraron que Aleska Génesis quería embrujar a Nicky Jam, para que volviera con ella.

La santera le recomendó a Aleska Genésis que colocara sus orines en la comida y bebidas de su “ser amado”, para que este nunca se separara de ella.

Nicky Jam se ha tomado con humor los rumores sobre las brujerías de Aleska Génesis e incluso la sigue estimando.