Luego de que Sergio Mayer asegurara que su esposa Issabela Camil había corrido a Natália Subtil de sus casa por vender información de su familia, la brasileña le contesta y niega haber vivido con ellos.

Natália Subtil, de 34 años, continúa su lucha para pedir pensión alimenticia para su hija Mila, de 5 años.

Sergio Mayer Mori, de 24 años, y su padre se han enfrascado en una pelea con la modelo, incluso Sergio Mayer Mori mencionó que si estuviera en sus manos, él la deportaría.

Las últimas declaraciones del exdiputado de 56 años, mencionaban que Natália Subtil era responsable de filtrar información de su familia para venderla a revistas como TvNotas.

Aseguró que esa había sido la causa por la que su esposa la corrió de su casa y había ocurrido lo mismo con Bárbara Mori.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera mano’, Natália Subtil aclaró cuánto tiempo estuvo viviendo en la casa de Sergio Mayer Bretón.

Mencionó que ignoraba que Sergio Mayer piensa proceder legalmente contra ella: “No sé qué tipo de denuncia es y ahora que escuché todo me parece una falta de respeto”.

“Yo nunca viví con él, después del temblor (del 19 de septiembre de 2017) pasé unos días en su casa, pero no viví con él y que su mujer dijo, no dijo me parece que está queriendo tomar otro lado de la situación, en lugar de enfocar en lo que realmente importa que es la niña”

Natália Subtil