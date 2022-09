Sergio Mayer se enfrascó en una ‘guerra de declaraciones’ con Natália Subtil, madre de su nieta, a quien tacha de mantenida y asegura que fue su esposa Issabela Camil quien la corrió de su casa por estar razón.

Hace un mes reapareció ante las cámaras Natália Subtil para denunciar que Sergio Mayer Mori no la ayudaba con la manutención de su hija Mila, de 5 años.

La modelo de 34 años, ha dado varias entrevistas donde ha expuesto que Sergio Mayer Mori es manipulado por su padre Sergio Mayer Bretón.

Pos su parte, el actor de 24 años no ha dado muchos detalles de la pelea con su expareja, pero su padre ha asegurado que se irá hasta las últimas consecuencias por proteger a su nieta.

Durante un encuentro con los medios, Sergio Mayer aseguró que en estos días revelarán detalles de la pelea que mantiene con la madre de su nieta.

El exdiputado de 56 años dijo que sabe que al final todo saldrá bien y asegura que siempre ha mantenido una muy buena relación con su nieta Mila.

Asegura que su relación con Natália Subtil cambió cuando dejó de darle dinero y le ofreció trabajo.

También la acusó de vender información de su familia a revistas de espectáculos, incluso también le habría ocurrido cuando vivió con Bárbara Mori.

“Vivía en mi casa y filtraba información, por eso mi mujer le pidió que se fuera de la casa. Mi mujer que es una dama y que no tiene pleito con nadie, le pidió por favor que ya se fuera de la casa, así de lamentable y Bárbara también lo hizo”

Reveló que fue Issabela Camil quien corrió de su casa a la modelo brasileña, pues venía información a TvNotas.

La esposa de Sergio Mayer contó a ‘Ventaneando’ que no le agrada mostrar su vida privada a las cámaras, pero lo hace por apoyar el proyecto del exgaribaldi.

“Es un proyecto increíble, pero yo soy muy privada, me cuesta abrir mi casa, abrir mi espacio” dijo la actriz sobre la serie sobre su familia.

Issabela Camil de 53 años, contó un episodio que la hizo pelear con Sergio Mayer y que fue grabado.

Narra que estaban por llegar a una alfombra roja cuando recordó que había dejado sus joyas en la caja fuerte de un hotel.

“Me acordé que había dejado mis joyas en la caja del hotel y empecé hablar, y me peleé con Sergio y la cámara estaba ahí, y esas cosas no me encantan”

Issabela Camil