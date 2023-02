Naim Darrechi, el nuevo ligue de Yeri Mua, fue acusado de maltrato y abuso sexual en 2021. El tiktoker ha protagonizado varias polémicas por sus declaraciones machistas.

En medio de las versiones que aseguran que Yeri Mua -de 20 años de edad- cambió a Aaron Mercury -de 22 años de edad- por Naim Darrechi, se ha revelado que el tiktoker protagonizado varias controversias por sus relaciones.

A sus 20 años de edad, Naim Darrechi se ha enfrentado a varias polémicas, incluso en 2021 fue acusado de maltrato a una de sus exparejas y abuso sexual.

Naim Darrechi (@naimdarrechi / Instagram )

¿Por qué Naim Darrechi fue acusado de abuso sexual?

Naim Darrechi se encuentra en medio de la controversia luego de que han surgido varios rumores que aseguran que tendría una relación con Yeri Mua.

En medio de la controversia, usuarios le han recordado a Yeri Mua que Naim Darrechi ha protagonizado varias polémicas incluso en 2021 fue acusado de maltrato y abuso sexual.

En una entrevista en Twitch con el youtuber Mostopapi, Naim Darrechi confesó que no usaba preservativo al momento de mantener relaciones sexuales.

“Nunca lo utilizo. Hasta que un día dije ‘tío, es raro que nunca haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre’” Naim Darrechi

Naim Darrechi confesó que incluso engañaba a sus parejas al asegurarles que era “estéril”, para que ellas accedieran a tener relaciones sin ningún preservativo.

“Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos” Naim Darrechi

Esta declaración causó gran controversia, incluso Irene Moreno, ministra de Igualdad, catalogó este comportamiento como abuso sexual y advirtió de los riesgos de tener relaciones sexuales sin preservativo.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Irene Moreno llevó el caso ante la Fiscalía pues destacó que con la Ley ‘solo sí es sí’ tipifica estos actos como agresión sexual.

Ya que esta ley considera que cualquier acto que atente contra la libertad sexual será considerado violación, sin tener que probar que haya habido violencia o intimidación a las víctimas.

Aunque Naim Darrechi pidió disculpas por sus declaraciones, el Govern y el Institut Balear de la Dona presentó una querella.

Top número 1 de peores disculpas: Naim Darrechi. pic.twitter.com/0CyVjir4mZ — Reina de Genovia (@ArihannaG) July 12, 2021

Sin embargo, no llegó a más porque el tribunal ha sentenciado que “los hechos no revisten caracteres de delito”.

La jueza encargada del caso señaló que las declaraciones de Naim Darrechi no eran con la intención de agredir sino de fanfarronear alardeando de una pretendida posición de superioridad respecto de sus parejas.

Naim Darrechi (@naimdarrechi / Instagram )

¿Por qué Naim Darrechi fue acusado de maltrato y violación por su exnovia?

Sin embargo no fue la única acusación a la que se enfrentó Naim Darrechi, pues en un directo en Instagram reveló que su exnovia Ángela Mármol le denunció “por malos tratos y violación”.

Naim Darrechi y Ángela Mármol (que también es influencer y es muy conocida en TikTok e Instagram) salieron durante nueve meses en 2019.

Al finalizar su relación, Naim Darrechi se burló de la denuncia de Ángela Mármol argumentando que eran discusiones normales de pareja, pero confirmó que le había aventado su celular.

“Habíamos discutido y estábamos mal. Pues resulta que a las dos semanas me encuentro una denuncia por maltrato y violación (…) Sí, yo le he reventado el móvil, pero jamás de los jamases le he tocado la cara” Naim Darrechi

Naim Darrechi incluso acusó a Ángela Mármol de haberlo agredido, en su video reconoció haber tenido problemas con la autoridad y haber sido violento, pero que ya estaba trabajando para ser una mejor persona.

“Tú has sido mucho más violenta conmigo. Yo jamás te he puesto la mano encima. Te habré empujado como todas las parejas, pero jamás te he levantado la mano (…) ¿Quién ha agredido a quién? Yo no la voy a denunciar, pero ella a mí me ha arañado, me ha hecho de todo y yo lo entiendo como una cosa de la relación” Naim Darrechi

Naim Darrechi (@naimdarrechi / Instagram )

Ángela Mármol no se quedó callada y le respondió asegurando que había varios testigos de la violencia que ejerció en su contra.