Tiktoker tiene relaciones sexuales sin condón y no avisa a sus parejas, podría ser sentenciado por abuso sexual

Un famoso tiktoker de España de nombre Naim Darrechi sostuvo en una entrevista que no usa condón con sus parejas y que eyacula dentro de ellas sin su consentimiento.

Luego de las declaraciones del tiktoker, el gobierno de España busca que sea sentenciado por abuso sexual y/o agresión, debido a las dichas prácticas sexuales sin consentimiento.

El tiktoker de nombre Naim Darrechi, ha sido de los personajes más influyentes en España, debido al número de seguidores que ha alcanzado en la nueva red social.

Sin embargo, el tiktoker vuelve a estar en boca de todos, después de las declaraciones que hizo para el canal de Youtube de ‘Mostopapi’.

Durante la entrevista que se le hizo, el tiktoker reconoció no usar condón cuando tiene encuentros sexuales con su pareja.

“No puedo, me cuesta mucho con condón…entonces no utilizo”

Naim Darrechi mencionó que incluso ha pensado que tiene un problema , pues pese a eyacular dentro de ellas ninguna ha quedado embarazada.

Cuando ‘Mostopapi’ lo cuestiona sobre lo que dicen las chicas al enterarse de la eyaculación dentro de ellas, el tiktoker dijo:

“Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril… tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos”.

Naim Darrechi, tiktoker.