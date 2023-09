Aracely Arámbula reprocha a Luis Miguel que conviva con las hijas de Paloma Cuevas y no con lo suyos ¿ya los invitó a sus conciertos en México?

Luis Miguel -de 53 años de edad- está en su mejor momento, pues tiene una gira por todo Latinoamérica y está feliz con su novia Paloma Cuevas.

Hace unos meses captaron a Luis Miguel llevando al colegio a las hijas de Paloma Cuevas y esto generó varias críticas, pues se sabe que no tiene contacto con sus hijos menores.

Luis Miguel es padre de tres:

Michelle Salas, de 34 años de edad

Miguel Basteri, de 16 años de edad

Daniel Basteri, de 13 años de edad

Recientemente se reunió con Michelle Salas en uno de sus conciertos de Las Vegas, pero sigue sin ver y cumplir con la pensión de sus hijos menores.

Aracely Arámbula se va contra Luis Miguel por no convivir con sus hijos

Luis Miguel enfrenta una demanda por la pensión alimenticia de sus hijos con Aracely Arámbula -de 48 años de edad- y la actriz no piensa seguir ocultando el tipo de padre que es el cantante.

Aracely Arámbula niega que ella no deje que Luis Miguel no vea a sus hijos, pero no piensa dejar que los menores se vayan de viaje pues no tiene confianza.

“Como todos los padres no solamente por ser ídolo quiere decir que no puedes ser buen papá” Aracely Arámbula

La actriz puso de ejemplo a Alejandro Fernández, quien a pesar de su fama y trabajo, ha estado presente con sus hijos y los impulsa en su carrera, no como Luis Miguel.

Luis Miguel en concierto (Agencia México)

“Tiene un papá que es un ídolo y que bueno, siempre les he dicho a mis hijos: ‘admiren mucho a su papá', pero ojalá que ese gran artista pueda ser un gran padre para ellos” Aracely Arámbula

Los hijos de Luis Miguel no están interesados de convivir con él por el momento, pues consideran que el cantante es quien debe reintentar establecer una relación.

Aracely Arámbula (Aracely Arámbula Instagram @aracelyarambula )

Aracely Arámbula le reprocha a Luis Miguel que conviva con los hijos de Paloma Cuevas y no los suyos

La actriz dejó claro que ella ha estado dispuesta a que sus hijos convivan con Luis Miguel, pero el cantante no ha intentado un acercamiento.

Aracely Arámbula fue cuestionada sobre qué opinaba de que Luis Miguel conviva con las hijas de Paloma Cuevas, pero no con los suyos.

“Es deudor alimentario (...) Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, pues que bueno (que Luis Miguel conviva con ellos) los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos” Aracely Arámbula

Aracely Arámbula y Luis Miguel (Especial )

Le da gusto a Aracely Arámbula que Luis Miguel esté feliz con Paloma Cuevas y sus hijas, pero desea que también atienda a sus hijos Miguel y Daniel.

“Me da mucho gusto, porque yo siempre he sido una persona pro familia, pero ojalá que Michelle y Alejandro como yo abogué por ellos, ahora aboguen por mí” Aracely Arámbula

Por último, Aracely Arámbula espera que Michelle Salas y Alejandro Basteri aboguen por sus hijos, así como ella lo hizo en el pasado.