Empieza a haber fuertes rumores de que Luis Miguel estaría por comprometerse con su novia Paloma Cuevas, eso si no ya hasta le dio el anillo de compromiso.

Esto de acuerdo con diferentes versiones de amigos y personas cercanas a la pareja.

Por lo que de ser confirmados estos rumores, significaría que Luis Miguel -de 53 años- estaría llegando al altar durante los próximos meses.

Así es, “El Sol de México” podría estar escuchando ya campanas de boda a lo lejos, pues durante el ultimo año se le ha visto muy pegado a Paloma Cuevas -de 50 años de edad-.

Cabe recordar que al principio de la relación ambos siempre se mantuvieron al margen de los medios, pero ahora ya parecen más que listos para dar el siguiente paso.

Y si bien el tema del anillo de compromiso de Luis Miguel inició como un rumor, ya salió alguien a avivar todavía más esta llama con nuevas declaraciones.

La llama de los rumores del anillo de compromiso que prepara Luis Miguel para Paloma Cuevas fue avivada por Antonio Pérez Garibay, de 64 años y papá de Checo Pérez.

El empresario, durante un breve encuentro con la prensa, dio a conocer algunos pormenores de los que se ha enterado en torno al ya famoso anillo de compromiso.

Pues cabe destacar que Antonio Pérez Garibay es muy cercano al cantante y a su familia, por lo que parece estar más que enterado de la situación.

Aún así aclaró que lo que sabe es gracias a lo que se dice entre los amigos de Luis Miguel.

“Me dijeron que es un gran anillo. No lo conozco, no lo he visto; pero sé que Micky tiene por ahí una gran sorpresa”.

Antonio Pérez Garibay