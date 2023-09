Aunque durante años, Aracely Arámbula se ha mantenido al margen de la ‘relación’ que Luis Miguel mantiene con sus hijos, esta vez decidió romper el silencio.

Luego de que Aracely Arámbula -de 48 años de edad- recriminara que Luis Miguel sí tiene una relación con las hijas de su novia Paloma Cuevas y no con los propios, declaró algo más sorprendente.

Te contamos sobre el triste cuestionamiento que Aracely Arámbula recibió de los hijos que tiene con Luis Miguel -de 53 años de edad-, que dejó ver, les duele su indiferencia.

La relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas -de 51 años de edad- ha dado mucho de qué hablar, y parte de ello es la relación que mantiene con las hijas de su novia.

Hace algunos meses, se difundió un paparazzi en el que se veía a Luis Miguel llegando al colegio de las hijas de su novia a recogerlas.

La difusión de dichas imágenes fue tan masiva, que llegó a los ojos de los hijos que tiene con Aracely Arámbula:

En las recientes declaraciones que Aracely Arámbula hizo a la prensa, detalló que fueron sus propios hijos quiénes cuestionaron el que su papá vea por las hijas de su novia y no por ellos.

En una entrevista con Despierta América, Aracely Arámbula explicó que sus hijos sí le hicieron saber su sentir al ver que su padre tiene atenciones con hijas que ni son suyas.

No se enojaron, simplemente dijeron -porqué sí va para allá y no viene a mi escuela”.

Aracely Arámbula detalló que lo único que le pudo decir a los hijos que tiene con Luis Miguel, es que “las niñas -de Paloma Cuevas- no tienen la culpa” y que al cantante “le gusta estar en España”.

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel sí preguntan sobre las acciones que tiene su papá con las hijas de su novia, pero la realidad es que estos no tienen ni interés en verlo.

Aracely Arámbula compartió los cuestionamientos que recibe por parte de los hijos que tiene con Luis Miguel, aunque asegura que ni quieren ver a su papá.

La actriz compartió que aunque sí le preguntan por ‘El Sol’ al ver su comportamiento por medios de comunicación, no les ha nacido el interés por comunicarse o encontrarse con él.

Por ello, Aracely Arámbula dejó claro que ellos no son de ir en cuanto Luis Miguel truene los dedos, y apuntó a que es él quien debería de buscar a sus hijos.

Por otra parte, Aracely Arámbula compartió que no es verdad que ella impida a Luis Miguel ver a sus hijos o que forzosamente esté ella en la convivencia.

“Mi puerta siempre ha estado abierta y no tengo que estar yo, obviamente tiene que estar gente de mi familia, no es gente con la que tengan comunicación como para yo mandarselos de viaje ¿verdad? Él tiene que tener más acercamiento con ellos, no me da la confianza de mandarlos nada más así”.

Aracely Arámbula, actriz.