Mujer Luna Bella denuncia que su papá la amenazó de muerte:”mi vida corre peligro”

Mujer Luna Bella denunció que su papá la amenazó de muerte , luego de correr a toda su familia de la casa que ella pagó y construyó.

En un largo video subido a YouTube, Mujer Luna Bella dijo haber regresado a la plataforma tras meses de ausencia, en un intento por mantenerse a salvo y a su familia .

También, Mujer Luna Bella dijo que lo hacía para evitar que dos menores pasen por lo mismo que ella , revelando que su padre la violaba cuando era niña :

Mujer Luna Bella señaló que no había revelado las violaciones de su padre, a quien identificó como José Juan Meléndez Torres , porque la tenía amenazada .

El sujeto, dijo, le advirtió que si hacía públicas todas las vejaciones que le ha hecho, la demandará a ella y a la editorial que publicó su autobiografía , por mencionarlo.

Pese a ello, Mujer Luna Bella dijo que tras recibir la amenaza de muerte de su padre y de ver a su familia presa del pánico a causa del sujeto, decidió hablar:

“Muchas cosas vienen en este libro que yo escribí, mi autobiografía, pero otras cosas me las callé, por miedo, por vergüenza, pero hoy, este dia es el momento. No sé cómo va a terminar mi año, sinceramente, no sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta, pero lo voy a hacer, voy a hablar y no me voy a quedar callada, porque este ser ruin y malvado me ha amenazado, pero no, a pesar de eso voy a hablar”

Mujer Luna Bella