La estrella porno, Luna Bella, lanza poderosa reflexión tras golpiza a su padre José Juan Meléndez Torres, a quien acusa de haberla violado desde que tenía 7 años de edad.

Vía Instagram, Verónica Meléndez, conocida artísticamente como ‘Mujer Luna Bella’ cita: “Solo el amor puede sacarnos de la oscuridad y transformarnos”.

Agradeciendo el amor, las muestras de cariño y el apoyo de sus fans, quienes la hacen sonreír y la motivan a apreciar la luz del día a día.

Palabras que acompañan una fotografía de la también influencer Luna Bella que la muestra luciendo un colorido disfraz de hada.

Luna Bella publica poderosa reflexión (@unsuspirodeluna / Instagram)

Poderosa reflexión que llega a un día de que Luna Bella informara que sus seguidores “le metieron una putiza” a su padre, a quien denuncia de abuso sexual y agresiones.

Luna Bella acusa a su padre de haberla violado

Como te informamos, a través de un relato de poco más de dos horas y media, Luna Bella acusa a su padre de haberla violado desde que tenía 7 años.

De acuerdo con la estrella XXX, los abusos sexuales se prolongaron durante 7 años debido que hasta sus 14 años de edad decidió huir a fin de poner fin a éstos.

No obstante, la vida volvió a juntarlos y aunque no hubo más abusos de parte del hombre que por mucho tiempo llamó “padre” pese a que no la engendró, sí existieron agresiones y golpizas y hasta la despojó de su casa.

José Juan Meléndez Torres, papá de Luna Bella (Facebook)

Aunque lo denunció ante autoridades luego de que su padre la amenazara de muerte y a fin de salvaguardarse, éstas le hicieron saber que el proceso sería largo por lo que aprovechó el alcance de su canal de YouTube para denunciarlo.

No conforme con contar su versión, Luna Bella dio el nombre de su papá, su dirección y su número de WhatsApp, por lo que inmediatamente hubo consecuencias.

José Juan Meléndez Torres fue golpeado por los fans de la actriz porno, razón por la que se vio obligado a huir de su casa.