El Komander no canta corridos tumbados para cumplir con las reglas de cada estado, pues recientemente declaró que él solo quiere hacer música.

10 estados de México han prohibido la música que haga apología al delito o violencia de género, por lo que varios músicos han pagado multas por no acatar esta medida.

José Alfredo Ríos, El Komander, fue el impulsor del ‘movimiento alterado’, el cual solía hablar de narcotráfico y drogas, pero adaptó sus canciones para evitar estos temas.

El Komander no desafía la prohibición de corridos tumbados

En entrevista con De Primera Mano, El Komander expresó que le gustaría que no hubiera censura en la música regional mexicana.

Sin embargo, él acata las reglas de cada lugar donde canta: “Yo nunca me opongo a las restricciones, al contrario siempre trato de respetar cada lugar que me inviten”.

¿El Komander es AFECTADO por la prohibición de los Corridos Tumbados? Él responde#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/ySMWPYzmAE — De Primera Mano (@deprimeramano) April 7, 2026

El Komander recordó que en algún momento de su carrera llegó a ser censurado.

“Nosotros respetamos mucho los lugares donde nos digan que cantemos y lo que cantemos” El Komander

El cantante explica que así como tiene canciones que hacen apología del delito, también tiene temas de otro estilo, por lo que se puede adaptar a las reglas de cada estado.

“Nací escuchando corridos, cantando corridos y algunos me los piden, honestamente mi música está formada por regional mexicano” El Komander

Por otro lado, el cantante menciona que siempre lleva seguridad a los lugares donde se presente y se mueve en camionetas blindadas.

El Komander (Instagram | @soyelkomander1)

¿El Komander le ha cantando a un capo? Él responde

El Komander fue cuestionado sobre si algún narcotraficante le ha pedido que le escriba un corrido, a lo que respondió nervioso que él solo hace música.

“Espérate, me dedico hacer música y es lo que hago, hago música nada más”, expresó.